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Менеджеры и стоматологи. Названы самые высокооплачиваемые профессии в Омске

14 июня 2023, 08:26
Фото: 1MI
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Специалисты по подбору кадров составили список высокооплачиваемых профессий в Омске

Врачу-стоматологу готовы предложить зарплату от 350 тысяч рублей.

Специалисты по подбору персонала составили список самых высокооплачиваемых профессий в Омске. Актуальные данные на середину июня 2023 года предоставил сервис по поиску вакансий SuperJob.

Самой высокооплачиваемой вакансией июня стало предложение для врача-стоматолога. Квалифицированному специалисту готовы платить от 350 тысяч рублей в месяц.

Далее идут вакансии менеджера в коммерческом отделе на научно-производственном предприятии (200 тысяч рублей), инженера отдела подготовки производства (154 тысячи рублей), водителя-экспедитора (150 тысяч рублей), инженера-строителя (от 70 тысяч рублей).

Ранее эксперты составили топ-20 самых востребованных специалистов в Омской области. Список возглавили продавцы-кассиры и продавцы-консультанты.

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#Евгений Игишев#Вакансии#Работа#Высокооплачиваемая работа#Деньги#Общество#Экономика#Омск#Омская область
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