Менеджеры и стоматологи. Названы самые высокооплачиваемые профессии в Омске

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Специалисты по подбору персонала составили список самых высокооплачиваемых профессий в Омске. Актуальные данные на середину июня 2023 года предоставил сервис по поиску вакансий SuperJob.
Самой высокооплачиваемой вакансией июня стало предложение для врача-стоматолога. Квалифицированному специалисту готовы платить от 350 тысяч рублей в месяц.
Далее идут вакансии менеджера в коммерческом отделе на научно-производственном предприятии (200 тысяч рублей), инженера отдела подготовки производства (154 тысячи рублей), водителя-экспедитора (150 тысяч рублей), инженера-строителя (от 70 тысяч рублей).
Ранее эксперты составили топ-20 самых востребованных специалистов в Омской области. Список возглавили продавцы-кассиры и продавцы-консультанты.