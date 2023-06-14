Менеджеры и стоматологи. Названы самые высокооплачиваемые профессии в Омске

Далее идут вакансии менеджера в коммерческом отделе на научно-производственном предприятии (200 тысяч рублей), инженера отдела подготовки производства (154 тысячи рублей), водителя-экспедитора (150 тысяч рублей), инженера-строителя (от 70 тысяч рублей).