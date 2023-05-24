Зарплаты от 63 до 195 тысяч. В Омской области вырос спрос на руководителей

Ранее Город55 рассказывал, что в Омской области средняя предлагаемая заплата выросла на 4 тысяч рублей и составила 63,5 тысячи. Исследование показало, что больше всего денег готовы предложить специалистам по добыче сырья — 102 тысячи рублей (в среднем). Чуть меньше заработная плата у логистов — 98 тысяч рублей и специалистов из сельского хозяйства — 97 тысяч рублей. В топ-5 лидеров также вошли кадры из сферы производства — 95 тысяч рублей и рабочий персонал — 90 тысяч рублей.