Зарплаты от 63 до 195 тысяч. В Омской области вырос спрос на руководителей

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
В Омской области на 32% вырос спрос на руководителей. Такие данные приводит сайт по поиску вакансий HeadHunter по итогам первого квартала 2023 года.
Эксперты по подбору персонала выяснили, что чаще всего управленцев не хватает в сфере розничной торговли (по 11% от всех вакансий для руководителей в регионе в 2023 году), в компаниях предоставляющих услуги для бизнеса (8%), в строительных и проектных организациях и в автобизнесе (по 6%).
Работодатели, как правило, ищут менеджеров с опытом работы. Лишь 2% открытых вакансий допускают отсутствие опыта у кандидата. Организации также предъявляют и ряд других требований к соискателям.
Управленцам, в среднем, готовы платит от 63 до 137 тысяч рублей в месяц. Кандидатам с опытом работы от 6 лет предлагают более существенную зарплату — от 114 до 195 тысяч рублей.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омской области средняя предлагаемая заплата выросла на 4 тысяч рублей и составила 63,5 тысячи. Исследование показало, что больше всего денег готовы предложить специалистам по добыче сырья — 102 тысячи рублей (в среднем). Чуть меньше заработная плата у логистов — 98 тысяч рублей и специалистов из сельского хозяйства — 97 тысяч рублей. В топ-5 лидеров также вошли кадры из сферы производства — 95 тысяч рублей и рабочий персонал — 90 тысяч рублей.