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Курьеры и продавцы. Почти треть омских студентов планирует подработать этим летом

9 июня 2023, 05:43
Фото: 1MI
Устроиться на работу курьером не составит труда

27% омских студентов будут подрабатывать этим летом

Основная причина для подработки у молодых людей — желание накопить денег.

27% омских студентов собираются подрабатывать этим летом. Данные опроса приводит сервис по поиску вакансий Зарплата.ру.

Респонденты ответили, на какие должности они собираются устраиваться. Вот рейтинг профессий:

курьерами — 14%,
продавцами — 12%,
кассирами — 10%,
официантами — 10%,
работниками колл-центров — 6%,
промоутерами — 6%,
комплектовщиками товаров — 5%,
догситтерами — 5%,
репетиторами — 4%,
грузчиками — 4%,
компьютерными мастерами — 4%,
сотрудниками на пляжах (уборщик, продавец в пляжное кафе, рабочий на выдачу пляжного инвентаря в аренду) — 2%,
сотрудниками туристической базы или гостевого дома для отдыхающих (горничная, уборщик, администратор) — 2%,
ведущими праздников — 1%,
нянями — 1%,
аниматорами — 1%,
таксистами — 1%.

Остальные же опрашиваемые согласны на любой вариант заработка. Причин для подработки у молодых людей несколько. На первом месте — возможность накопить деньги. Так ответили 73% респондентов (можно было выбрать несколько вариантов ответа). 63% студентов собираются заработать денег для финансовой «подушки безопасности». Помочь деньгами родителям хотят 32% опрашиваемых. 30% ответили, что пойдут на подработку потому, что нечем заняться летом.

Ранее Город55 рассказывал о вариантах летней подработки в Омске. Так, «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» администрации Омска набирает сотрудников на лето. Рабочим предстоит заниматься уборкой мусора и благоустройством в городе. С каждым сотрудником будет заключен договор до середины октября. Соискателям предлагают официальную зарплату от 30 тысяч рублей и пятидневную рабочую неделю. Есть вакансии и спасателей-матросов для работы на городских пляжах. Кандидатам предлагают сменный график работы и зарплату от 17,5 тысяч рублей.

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