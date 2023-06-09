Курьеры и продавцы. Почти треть омских студентов планирует подработать этим летом

Ранее Город55 рассказывал о вариантах летней подработки в Омске. Так, «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» администрации Омска набирает сотрудников на лето. Рабочим предстоит заниматься уборкой мусора и благоустройством в городе. С каждым сотрудником будет заключен договор до середины октября. Соискателям предлагают официальную зарплату от 30 тысяч рублей и пятидневную рабочую неделю. Есть вакансии и спасателей-матросов для работы на городских пляжах. Кандидатам предлагают сменный график работы и зарплату от 17,5 тысяч рублей.