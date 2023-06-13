В Омске суд оправдал экс-замминистра Александра Фрикеля по делу о мошенничестве

Напомним, как ранее сообщал Город55, Фрикеля обвиняли в крупном мошенничестве при строительстве дороги в Полтавском районе. По версии следователей из УМВД по Омской области, экс-чиновник, будучи руководителем того самого «Дорожника», заключил договор на строительство трассы к животноводческому комплексу. Вот только при выполнении контракта карьер разрабатывала совсем другая фирма, что привело к сокращению расстояния при перевозке грунта, и, тем самым, уменьшилась сметная стоимость всех работ. Эта «хитрость», как считали силовики, позволила Фрикелю и его компании обогатиться на сумму свыше 7.5 млн рублей.