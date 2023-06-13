Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

Изображение материала

В Омске суд оправдал экс-замминистра Александра Фрикеля по делу о мошенничестве

13 июня 2023, 09:47
Фото: 1MI
Суд счел вину подсудимого не доказанной
Бывшего чиновника, а ныне предпринимателя обвиняли в хищения более 7.5 млн рублей при строительстве дороги в Полтавском районе.

Тихо и незаметно в Омске прошло вынесение приговора по уголовному делу бывшего заместителя министра строительства и ЖКК Омской области, а ныне предпринимателя и руководителя ООО «Дорожник, Александра Фрикеля. Еще 9 июня судья Центрального районного суда Владислав Сторожук огласил свой вердикт.

Напомним, как ранее сообщал Город55, Фрикеля обвиняли в крупном мошенничестве при строительстве дороги в Полтавском районе. По версии следователей из УМВД по Омской области, экс-чиновник, будучи руководителем того самого «Дорожника», заключил договор на строительство трассы к животноводческому комплексу. Вот только при выполнении контракта карьер разрабатывала совсем другая фирма, что привело к сокращению расстояния при перевозке грунта, и, тем самым, уменьшилась сметная стоимость всех работ. Эта «хитрость», как считали силовики, позволила Фрикелю и его компании обогатиться на сумму свыше 7.5 млн рублей.

Бывшего омского замминистра Фрикеля будут судить за хищение при строительстве дороги
Узнать подробнее

Это уголовное дело ушло в суд еще в середине декабря 2021 года и, как видно, надолго там задержалось. И вот, как выяснил Город55, судья наконец-то поставил в нем промежуточную точку, — Александр Фрикель был оправдан по всем пунктам обвинения. Однако этот вердикт еще не вступил в законную силу и вполне может быть обжалован стороной гособвинения.

Омского экс-замминистра строительства Сычева осудят за недостроенные школы и детсады
Узнать подробнее
#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Строительство#Транспорт#Полиция#Суд#Уголовное дело#Мошенничество#Хищение#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Александр Фрикель
Подпишитесь
На проведение сентябрьских выборов в Омской области потратят 360 млн рублей
Сегодня, 09:24
Под ресторан или гостиницу. Для старинной казармы у Омской крепости ищут инвестора
Сегодня, 06:02
На питание и поездки омичей на форуме в Петербурге выделили около 1,2 млн рублей
Сегодня, 03:31
Срочно. Омича, подозреваемого в шпионаже в пользу Германии, арестовали на два месяца
Сегодня, 08:50
Идет проверка. В омском СК прокомментировали инцидент с замначальника отдела ГИБДД
Сегодня, 08:53
Успокоит трафик и снизит пробки. В Омске запустят «умную» транспортную систему
Сегодня, 06:16