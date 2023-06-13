В Омске суд оправдал экс-замминистра Александра Фрикеля по делу о мошенничестве

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Тихо и незаметно в Омске прошло вынесение приговора по уголовному делу бывшего заместителя министра строительства и ЖКК Омской области, а ныне предпринимателя и руководителя ООО «Дорожник, Александра Фрикеля. Еще 9 июня судья Центрального районного суда Владислав Сторожук огласил свой вердикт.
Напомним, как ранее сообщал Город55, Фрикеля обвиняли в крупном мошенничестве при строительстве дороги в Полтавском районе. По версии следователей из УМВД по Омской области, экс-чиновник, будучи руководителем того самого «Дорожника», заключил договор на строительство трассы к животноводческому комплексу. Вот только при выполнении контракта карьер разрабатывала совсем другая фирма, что привело к сокращению расстояния при перевозке грунта, и, тем самым, уменьшилась сметная стоимость всех работ. Эта «хитрость», как считали силовики, позволила Фрикелю и его компании обогатиться на сумму свыше 7.5 млн рублей.
Это уголовное дело ушло в суд еще в середине декабря 2021 года и, как видно, надолго там задержалось. И вот, как выяснил Город55, судья наконец-то поставил в нем промежуточную точку, — Александр Фрикель был оправдан по всем пунктам обвинения. Однако этот вердикт еще не вступил в законную силу и вполне может быть обжалован стороной гособвинения.