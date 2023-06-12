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В Омске ищут седовласого мужчину без глаза и зубов, пропавшего месяц назад

12 июня 2023, 04:11
Фото: Город55
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В Омске почти месяц ищут мужчину без глаза и зубов

Последний раз его видели у одного из домов на Левом берегу.

В середине прошлого месяца, 14 мая, в Омске пропал 65-летний мужчина. Сергей Малютин вышел из дома по улице Крупской и исчез. С того дня близкие не могут выйти с ним на связь, из-за чего было принято решение обратиться к поисково-спасательному отряду.

Волонтеры «Доброспас-Омск» рассказали, что у мужчины седые до плеч волосы. В качестве особых примет было выделено, что у пропавшего отсутствует левый глаз. Вместо него стоит протез. Кроме того, омич лишился двух пальцев на левой руке и зубов.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят связаться с добровольцами по телефону 8-999-470-10-08 или 8-999-453-77-10. Также можно обратиться в полицию, позвонив 02 (102).

Ранее в Омске завершились поиски 75-летнего мужчины с потерей памяти. Пенсионер не ориентировался в пространстве и потерялся. Через несколько часов его удалось найти, благодаря неравнодушным горожанам.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Происшествия#Общество#Пропал человек#Пропал мужчина#Пропавший#Доброспас#Полиция
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