В Омске ищут седовласого мужчину без глаза и зубов, пропавшего месяц назад

В середине прошлого месяца, 14 мая, в Омске пропал 65-летний мужчина. Сергей Малютин вышел из дома по улице Крупской и исчез. С того дня близкие не могут выйти с ним на связь, из-за чего было принято решение обратиться к поисково-спасательному отряду.