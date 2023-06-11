В Омске нашли отыскали дедушку с потерей памяти

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
11 июня поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил о поисках 75-летнего мужчины. Он вышел из дома в субботу и больше не возвращался.
Пенсионер с татуировкой на руке страдает потерей памяти и не ориентируется в пространстве.
В четвертом часу дня волонтеры объявили о том, что омич найден. Они поблагодарили девочку и ее маму за внимательность и своевременную информацию. По всей видимости, девушки заметили пропавшего и сообщили об этом добровольцам.