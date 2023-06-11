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В Омске нашли отыскали дедушку с потерей памяти

11 июня 2023, 11:31
Фото: 1MI
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Пенсионера заметили прохожие.

11 июня поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил о поисках 75-летнего мужчины. Он вышел из дома в субботу и больше не возвращался.

Пенсионер с татуировкой на руке страдает потерей памяти и не ориентируется в пространстве.

В четвертом часу дня волонтеры объявили о том, что омич найден. Они поблагодарили девочку и ее маму за внимательность и своевременную информацию. По всей видимости, девушки заметили пропавшего и сообщили об этом добровольцам.

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#Поиск#Поиск пропавших#Волонтерство#Общество#Новости#Омск#Омская область
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