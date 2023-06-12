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Шли в сумерках. В Омской области под колесами иномарки погибла молодая женщина

12 июня 2023, 05:49
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В Омской области под колесами иномарки погибла молодая женщина

Смертельное ДТП случилось в Крутинском районе.

Накануне, 11 июня, в рабочем поселке Крутинка произошла авария со смертельным исходом. В дежурную часть сообщение об этом поступило в 23:15. В пресс-центре региональной Госавтоинспекции рассказали подробности случившегося.

Молодой человек 2003 года рождения ехал на авто марки Lifan по улице Комсомольская. В районе дома № 107 он наехал на двух пешеходов, которые двигались по проезжей части. Известно, что у водителя не было каких-либо признаков опьянения.

Фото: Госавтоинспекция Омской области

Женщина 1988 года рождения скончалась от полученных травм до приезда скорой помощи. Вторым пострадавшим оказался мужчина 1995 года рождения. Его госпитализировали, в данное время он находится под наблюдением медиков. Полицейским предстоит выяснить все детали происшествия и причины, по которым случилась авария.

Отметим, что за прошедшие сутки региональное УМВД зарегистрировало ДТП с пострадавшим ребенком. Мальчик ехал на велосипеде, когда женщина на иномарке сбила его.

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#Новости#Омская область#Происшествия#ДТП#Смерть#Смертельное ДТП#ДТП с погибшим#Смертельная авария#Авария с пострадавшими#Алина Ясинская
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