Шли в сумерках. В Омской области под колесами иномарки погибла молодая женщина

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Published Сегодня, 05:49
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Накануне, 11 июня, в рабочем поселке Крутинка произошла авария со смертельным исходом. В дежурную часть сообщение об этом поступило в 23:15. В пресс-центре региональной Госавтоинспекции рассказали подробности случившегося.
Молодой человек 2003 года рождения ехал на авто марки Lifan по улице Комсомольская. В районе дома № 107 он наехал на двух пешеходов, которые двигались по проезжей части. Известно, что у водителя не было каких-либо признаков опьянения.
Женщина 1988 года рождения скончалась от полученных травм до приезда скорой помощи. Вторым пострадавшим оказался мужчина 1995 года рождения. Его госпитализировали, в данное время он находится под наблюдением медиков. Полицейским предстоит выяснить все детали происшествия и причины, по которым случилась авария.
Отметим, что за прошедшие сутки региональное УМВД зарегистрировало ДТП с пострадавшим ребенком. Мальчик ехал на велосипеде, когда женщина на иномарке сбила его.