Неудачный ход. В Омской области женщина сбила девятилетнего мальчика на велосипеде

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
Вчера днем, 11 июня, в селе Красный Октябрь Черлакского района произошла авария с несовершеннолетним. Сообщение об этом сотрудники региональной Госавтоинспекции получили где-то в 15:40.
По данным полицейских, женщина 1978 года рождения двигалась на Renault. Сдавая назад, у дома № 6 по улице Спортивная она наехала на маленького велосипедиста. Мальчику 2014 года рождения понадобилась помощь медиков.
По факту случившегося правоохранительные органы запустили проверку. Позже будут выяснены все обстоятельства и причины происшествия.
Ранее Город55 писал о крупном ДТП на дороге Тюмень-Омск. В числе пострадавших оказались пассажиры автобуса и водитель легкового автомобиля, в том числе 14-летняя девочка.