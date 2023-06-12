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Неудачный ход. В Омской области женщина сбила девятилетнего мальчика на велосипеде

12 июня 2023, 03:51
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В Омской области женщина сбила девятилетнего мальчика на велосипеде

ДТП случилось, когда водитель сдавал назад.

Вчера днем, 11 июня, в селе Красный Октябрь Черлакского района произошла авария с несовершеннолетним. Сообщение об этом сотрудники региональной Госавтоинспекции получили где-то в 15:40.

По данным полицейских, женщина 1978 года рождения двигалась на Renault. Сдавая назад, у дома № 6 по улице Спортивная она наехала на маленького велосипедиста. Мальчику 2014 года рождения понадобилась помощь медиков.

По факту случившегося правоохранительные органы запустили проверку. Позже будут выяснены все обстоятельства и причины происшествия.

Ранее Город55 писал о крупном ДТП на дороге Тюмень-Омск. В числе пострадавших оказались пассажиры автобуса и водитель легкового автомобиля, в том числе 14-летняя девочка.

Прокуратура взяла на контроль проверку после ДТП с рейсовым автобусом
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#Алина Ясинская#Происшествия#Дети#Новости#Омск#Омская область#Полиция#ДТП#Авария с пострадавшими#Авария с ребенком#ДТП с пострадавшими#ДТП с детьми
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