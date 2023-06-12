Не медовик, а муравейник. Омич нашел в покупном пирожном рыжих поселенцев

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
В паблике «Инцидент Омск» появилась жалоба на качество продукции в одном из городских магазинов. Судя по прикрепленному фото, мужчина купил пирожное с «сюрпризом» в круглосуточном ларьке.
По словам автора поста, ужасную находку он обнаружил в сладостях, приобретенных в павильоне по улице Герцена. Когда мужчина уже дома стал нарезать медовик, то увидел расползающихся из него муравьев. Вернувшись в магазин, покупатель заметил, что на коробке и внутри нее также ползают маленькие захватчики пирожного.
Омича повергла в шоке реакция продавца, которая узнала о существовании рыжей колонии в медовике.
«Ну муравьи — это же не тараканы», — приводит слова женщины автор поста.
По словам мужчины, после этого она открыла коробку и начала давить незваных гостей. Каким-то муравьям продавец решила сохранить жизнь и выбросила их из пирожного.