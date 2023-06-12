Не медовик, а муравейник. Омич нашел в покупном пирожном рыжих поселенцев

По словам автора поста, ужасную находку он обнаружил в сладостях, приобретенных в павильоне по улице Герцена. Когда мужчина уже дома стал нарезать медовик, то увидел расползающихся из него муравьев. Вернувшись в магазин, покупатель заметил, что на коробке и внутри нее также ползают маленькие захватчики пирожного.