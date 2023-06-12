Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

Изображение материала

Не медовик, а муравейник. Омич нашел в покупном пирожном рыжих поселенцев

12 июня 2023, 07:03
Фото: Город55
иллюстрация

Омич обнаружил рыжих муравьев в покупном пирожном

Угощения мужчина купил в круглосуточном магазине.

В паблике «Инцидент Омск» появилась жалоба на качество продукции в одном из городских магазинов. Судя по прикрепленному фото, мужчина купил пирожное с «сюрпризом» в круглосуточном ларьке.

По словам автора поста, ужасную находку он обнаружил в сладостях, приобретенных в павильоне по улице Герцена. Когда мужчина уже дома стал нарезать медовик, то увидел расползающихся из него муравьев. Вернувшись в магазин, покупатель заметил, что на коробке и внутри нее также ползают маленькие захватчики пирожного.

Фото: «Инцидент Омск»

Омича повергла в шоке реакция продавца, которая узнала о существовании рыжей колонии в медовике.

«Ну муравьи — это же не тараканы», — приводит слова женщины автор поста.

По словам мужчины, после этого она открыла коробку и начала давить незваных гостей. Каким-то муравьям продавец решила сохранить жизнь и выбросила их из пирожного.

В Омске производили фальсифицированный «Снежок» для детского реабилитационного центра
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Новости#Омск#Общество#Жалобы#Муравьи#Насекомые#Некачественная еда#Некачественный товар
Подпишитесь
Ретроавтомобили, народные промыслы и национальные костюмы. Омичи отмечают День России
Сегодня, 08:06
Главней всего погода в доме. Омичей ждут заморозки до -5, ветер и грозы
Вчера, 09:10
Первым на пост главы Омской области выдвинулся бывший кандидат в мэры и депутаты
Вчера, 06:06
«Вот это жестко». Возле скандального омского «Хмелька» произошла массовая драка
Вчера, 12:59
И побежали. В центре Омска из-за штормового ветра снесло палатки
Сегодня, 03:00
В Омске на месте снесенного исторического здания XX века будут строить магазин
Сегодня, 03:30