В Омске производили фальсифицированный «Снежок» для детского реабилитационного центра

Отметим, что это уже не первый раз, когда «ВНИМИ — Сибирь» производит некачественный товар. Так, за первые три месяца 2023 года в пяти пробах молочной продукции компании эксперты нашли бактерии группы кишечной палочки. А в прошлом году на предприятии зафиксировали сразу несколько нарушений, из-за чего компания получила штраф на сумму 30 тыс рублей. Например, той осенью по итогам очередной проверки сметана «ВНИМИ — Сибирь» была признана фальсификатом.