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В Омске производили фальсифицированный «Снежок» для детского реабилитационного центра

8 июня 2023, 10:49
Фото: Город55
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В Роспотребнадзоре рассказали, кто именно производил некачественную продукцию.

Известную в Омске компанию ООО «ВНИМИ — Сибирь» в очередной раз уличили в противоправных действиях. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора обратились в суд, чтобы пресечь деятельность производителя.

Исковое заявление рассмотрели в Первомайском районном суде Омска. Как сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора, йогурты «Снежок» от «ВНИМИ — Сибирь» оказались сомнительного качества. Кисло-молочный продукт не соответствовал обязательным требованиям и имел признали фальсификации. Продукцию при этом возили в реабилитационный центр для несовершеннолетних в Одесском районе.

Суд удовлетворил требования Роспотребнадзора и признал действия производителя незаконными. Известно, что решение уже вступило в законную силу.

Отметим, что это уже не первый раз, когда «ВНИМИ — Сибирь» производит некачественный товар. Так, за первые три месяца 2023 года в пяти пробах молочной продукции компании эксперты нашли бактерии группы кишечной палочки. А в прошлом году на предприятии зафиксировали сразу несколько нарушений, из-за чего компания получила штраф на сумму 30 тыс рублей. Например, той осенью по итогам очередной проверки сметана «ВНИМИ — Сибирь» была признана фальсификатом.

В молочной продукции омского производителя нашли кишечную палочку
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#Алина Ясинская#Общество#Здоровье#Омск#Новости#ВНИМИ-Сибирь#Молочная продукция#Фальсификат#Суд#Роспотребнадзор
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