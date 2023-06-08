В Омске производили фальсифицированный «Снежок» для детского реабилитационного центра

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Известную в Омске компанию ООО «ВНИМИ — Сибирь» в очередной раз уличили в противоправных действиях. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора обратились в суд, чтобы пресечь деятельность производителя.
Исковое заявление рассмотрели в Первомайском районном суде Омска. Как сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора, йогурты «Снежок» от «ВНИМИ — Сибирь» оказались сомнительного качества. Кисло-молочный продукт не соответствовал обязательным требованиям и имел признали фальсификации. Продукцию при этом возили в реабилитационный центр для несовершеннолетних в Одесском районе.
Суд удовлетворил требования Роспотребнадзора и признал действия производителя незаконными. Известно, что решение уже вступило в законную силу.
Отметим, что это уже не первый раз, когда «ВНИМИ — Сибирь» производит некачественный товар. Так, за первые три месяца 2023 года в пяти пробах молочной продукции компании эксперты нашли бактерии группы кишечной палочки. А в прошлом году на предприятии зафиксировали сразу несколько нарушений, из-за чего компания получила штраф на сумму 30 тыс рублей. Например, той осенью по итогам очередной проверки сметана «ВНИМИ — Сибирь» была признана фальсификатом.