Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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В Омск прибыли мощи великомученика Георгия Победоносца. Они будут находиться в Успенском кафедральном соборе 11 и 12 июня. Святыню встретили врио губернатора Виталий Хоценко и митрополит Омский и Таврический Владимир. Состоялось богослужение.
«Шестого мая Святейший патриарх Кирилл дал старт этому грандиозному событию. Каждый регион примет участие в молитвенной поддержке ради благого дела», — отметил представитель Московской митрополии священник Михаил.
С мая по сентябрь 2023 года ковчег доставят в 89 регионов России, в 100 городов. В Омском храме два дня у мощей будут богослужения, каждый сможет присоединиться к общей молитве, сообщает облправительство.