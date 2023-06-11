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В Омск прибыли мощи великомученика Георгия Победоносца

11 июня 2023, 06:50
Фото: пресс-служба Правительства Омской области
мощи великомученика Георгия Победоносца
Богослужения у мощей будут 11 и 12 июня.

В Омск прибыли мощи великомученика Георгия Победоносца. Они будут находиться в Успенском кафедральном соборе 11 и 12 июня. Святыню встретили врио губернатора Виталий Хоценко и митрополит Омский и Таврический Владимир. Состоялось богослужение.

«Шестого мая Святейший патриарх Кирилл дал старт этому грандиозному событию. Каждый регион примет участие в молитвенной поддержке ради благого дела», — отметил представитель Московской митрополии священник Михаил.

С мая по сентябрь 2023 года ковчег доставят в 89 регионов России, в 100 городов. В Омском храме два дня у мощей будут богослужения, каждый сможет присоединиться к общей молитве, сообщает облправительство.

Прикоснуться к святыне. В Омск на два дня привезут мощи Георгия Победоносца
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#Мощи#Омская епархия#РПЦ#Религия#Общество#Новости#Омск#Россия#Омская область#Виталий Хоценко#Митрополит Владимир
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