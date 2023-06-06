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Прикоснуться к святыне. В Омск на два дня привезут мощи Георгия Победоносца

6 июня 2023, 09:32
Фото: Город55
Святыню разместят в главном храме города

В Успенский собор Омска на два дня привезут мощи великомученика Георгия Победоносца

С мая по сентябрь реликвия побывает в ста городах России.

На следующе неделе 11 и 12 июня в Омск привезут мощи святого великомученика Георгия Победоносца — покровителя воинов и защитников Отечества.

На сайте Омской Еепархии сообщается, что святыню разместят в Успенском соборе.

«В течение каждого дня пребывания ковчега в главном храме Омской митрополии у мощей святого великомученика будут совершаться богослужения, во время которых каждый желающий сможет присоединиться к общей молитве», — рассказали в епархии.

С мая по сентябрь мощи Георгия Победоносца побывают во всех 89 регионах России, в ста городах.

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#Евгений Игишев#Мощи#Святой#Успенский собор#Георгий Победоносец#Церковь#РПЦ#Город#Общество#Религия#Омск#Омская область
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