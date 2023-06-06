Прикоснуться к святыне. В Омск на два дня привезут мощи Георгия Победоносца

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
На следующе неделе 11 и 12 июня в Омск привезут мощи святого великомученика Георгия Победоносца — покровителя воинов и защитников Отечества.
На сайте Омской Еепархии сообщается, что святыню разместят в Успенском соборе.
«В течение каждого дня пребывания ковчега в главном храме Омской митрополии у мощей святого великомученика будут совершаться богослужения, во время которых каждый желающий сможет присоединиться к общей молитве», — рассказали в епархии.
С мая по сентябрь мощи Георгия Победоносца побывают во всех 89 регионах России, в ста городах.