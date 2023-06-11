Сохраняем бдительность! Омичей предупреждают об опасном явлении

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Updated Сегодня, 11:02
К омичам обратилось региональное МЧС. Спасатели, опираясь на данные синоптиков, предупреждают о заморозках на почве и травостое. От 0 до -5 градусов ожидается с 12 по 14 июня.
Владельцам участков советуют укрыть грядки полимерной пленкой или нетканым материалом. Сохранять бдительность при переходе дорог рекомендуют пешеходам, а соблюдать скоростной режим и не совершать опасных маневров — водителям.
При возникновении происшествий звоните по телефону 101. Подробный прогноз погоды мы давали ранее: