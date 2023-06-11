Дети в октагоне. В Омске стартовали Всероссийские соревнования по ММА

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
В Омске стартовали Всероссийские соревнования по ММА «Кубок Шлеменко». Торжественное открытие прошло 11 июня в Омском велотреке. Один из самых крупных детских турниров в стране проходит в седьмой раз, но только в этом году состязания получили статус всероссийских.
Символический удар в гонг от врио губернатора Виталия Хоценко и напутственные слова спортсменам. В Омск приехали 647 бойцов из 24 регионов России. Впервые приняли гостей из республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, из Ханты-Мансийского автономного округа.
На церемонии воспитанникам школы «ШТОРМ» Александру Зырянову и Александру Шепелю вручили удостоверения мастеров спорта России.
Борьбу за медали будут вести в двух категориях: 12-13 лет и 14-15 лет. Предварительные поединки состоялись накануне. А после начались финальные бои.