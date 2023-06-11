Дети в октагоне. В Омске стартовали Всероссийские соревнования по ММА

В Омске стартовали Всероссийские соревнования по ММА «Кубок Шлеменко». Торжественное открытие прошло 11 июня в Омском велотреке. Один из самых крупных детских турниров в стране проходит в седьмой раз, но только в этом году состязания получили статус всероссийских.