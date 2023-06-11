Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Изображение материала

Дети в октагоне. В Омске стартовали Всероссийские соревнования по ММА

11 июня 2023, 11:25
Фото: пресс-служба Правительства Омской области
открытие «Кубка Шлеменко»

Виталий Хоценко открыл в Омске «Кубок Шлеменко» по ММА

За победу сразятся 647 участников.

В Омске стартовали Всероссийские соревнования по ММА «Кубок Шлеменко». Торжественное открытие прошло 11 июня в Омском велотреке. Один из самых крупных детских турниров в стране проходит в седьмой раз, но только в этом году состязания получили статус всероссийских.

Символический удар в гонг от врио губернатора Виталия Хоценко и напутственные слова спортсменам. В Омск приехали 647 бойцов из 24 регионов России. Впервые приняли гостей из республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, из Ханты-Мансийского автономного округа.

На церемонии воспитанникам школы «ШТОРМ» Александру Зырянову и Александру Шепелю вручили удостоверения мастеров спорта России.

Борьбу за медали будут вести в двух категориях: 12-13 лет и 14-15 лет. Предварительные поединки состоялись накануне. А после начались финальные бои.

Шлеменко будет драться на «G-Drive Арене» в Омске
Узнать подробнее
#Спорт#Бои ММА#Дети#Новости#Омск#Омская область#Россия#Александр Шлеменко#Виталий Хоценко#Татарстан#Ханты-Мансийск
Подпишитесь
В ГИБДД омичу сломали нос, выборы губернатора Омской области, отключения воды в жару
Сегодня, 10:44
Главней всего погода в доме. Омичей ждут заморозки до -5, ветер и грозы
Сегодня, 09:10
Первым на пост главы Омской области выдвинулся бывший кандидат в мэры и депутаты
Сегодня, 06:06
«Вот это жестко». Возле скандального омского «Хмелька» произошла массовая драка
Сегодня, 12:59
На пути самолета из Омска заметили неопознанный объект
Сегодня, 05:36
«Выйдешь отсюда без ног». Две омички подрались в троллейбусе на глазах пассажиров
Сегодня, 13:26