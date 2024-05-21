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Ханты-Мансийск

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Октябрь 2023
Новые рейсы и сокращение старых. Что изменилось в зимнем расписании омского аэропорта
29 октября 2023, 06:11
Июнь 2023
На СВО в конце весны погиб 36-летний уроженец Омской области
В июне состоялось прощание с погибшим.
21 июня 2023, 12:58
Дети в октагоне. В Омске стартовали Всероссийские соревнования по ММА
За победу сразятся 647 участников.
11 июня 2023, 11:25
Привет из Хантов. С омского застройщика взыскали миллион за угробленное потопом жилье
Решить вопрос в досудебном порядке компания отказалась.
7 июня 2023, 15:44

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