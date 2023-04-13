Шлеменко будет драться на «G-Drive Арене» в Омске

Напомним, уже в следующую пятницу сам Шлеменко сразится с Ясубеем Эномото (бой пройдет по правилам кикбоксинга). А уже в эту пятницу, 14 апреля, в Омске на стадионе «Красная звезда» пройдет турнир Shlemenko Fighting Championship 7 с участием воспитанников школы «Шторм».