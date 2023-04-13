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Шлеменко будет драться на «G-Drive Арене» в Омске

13 апреля 2023, 15:18
Фото: Минспорта Омской области
Александр «Шторм» Шлеменко и Алекс «Ковбой» Оливейра
На пресс-конференции, посвященной грядущему турниру «Shlemenko Fighting Championship 7», прославленный омский боец ММА Александр Шлеменко анонсировал свой следующий бой. Пройдет он в июле на «G-Drive Арене» в Омске.

Следующим оппонентом омского бойца станет бразилец Алекс «Ковбой» Оливейра. В прямом эфире перед журналистами спортсмены подписали контракт на бой, который в июле этого года состоится в Омске. Точную дату турнира Шлеменко пообещал сообщить позже.

«У моего оппонента есть три месяца, чтобы как следует подготовиться. Уверен, что это будет интересный бой для нас обоих», - сказал омич.

Оливейра известен по своему выступлению в UFC, где он обладал рекордом 11-10.

Напомним, уже в следующую пятницу сам Шлеменко сразится с Ясубеем Эномото (бой пройдет по правилам кикбоксинга). А уже в эту пятницу, 14 апреля, в Омске на стадионе «Красная звезда» пройдет турнир Shlemenko Fighting Championship 7 с участием воспитанников школы «Шторм».

#Александр Шлеменко#G-Drive Арена#Бои ММА
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