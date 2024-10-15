Распаковка культуры Татарстана: в Омске стартовала «распродажа» билетов в Казань

С октября Nordwind Airlines предлагает путешественникам из Омска возможность посетить Казань по сниженным ценам: авиабилеты на рейсы Омск-Казань будут стоить от 4 200 рублей.