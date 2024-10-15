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Распаковка культуры Татарстана: в Омске стартовала «распродажа» билетов в Казань
С октября Nordwind Airlines предлагает путешественникам из Омска возможность посетить Казань по сниженным ценам: авиабилеты на рейсы Омск-Казань будут стоить от 4 200 рублей.
15 октября, 08:20
2023
Топ арбитража. Экспорт зерна в Китай, долги за тепло и банкротство «Букетомска»
4 июля 2023, 11:20
Дети в октагоне. В Омске стартовали Всероссийские соревнования по ММА
За победу сразятся 647 участников.
11 июня 2023, 11:25
Омскую компанию «ПризываНет» оштрафовали за нарушение закона о рекламе
В УФАС признали рекламу противоречащей общественным интересам, принципам морали и подрывающей патриотическое воспитание.
2 мая 2023, 10:48

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