Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Изображение материала

В июне на длинных выходных в Омске изменится режим работы поликлиник

9 июня 2023, 10:33
Фото: Город55
иллюстрация
Скорая помощь и травмпункт будут работать в обычном режиме.

В министерстве здравоохранения Омской области рассказали о том, как медучреждения региона будут работать в ближайшие выходные. Расписание изменится на период с 10 по 12 июня в поликлиниках как для взрослых, так и для детей.

Так, в это время вызвать терапевта или педиатра на дом возможно будет с 09:00 до 14:00 часов. Ожидать прихода врачей стоит с 09:00 до 15:30. Дежурные врачи во «взрослых» поликлиниках будут принимать пациентов с 09:00 до 14:00.

Юных пациентов специалисты кабинетов неотложной помощи будут ждать в случае чего с 09:00 до 20:00. При этом график работы фельдшеров скорой помощи и травмпункта не изменится.

Напомним, что в понедельник, 12 июня, празднуется День России. В связи с этим выходные продлятся на три дня — 10, 11, 12 июня.

Омичам напомнили о трех выходных и короткой рабочей неделе в июне
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Новости#Омск#Омская область#Общество#Здоровье#Медучреждение#График работы в праздники#Минздрав Омской области#Неотложная помощь#Врачи
Подпишитесь
ЧВК «Редан», убийство полицейского и выходки Евы Абрамович. Чем Омск шокировала весна
Сегодня, 11:38
Срочно. Бывшего сотрудника ОПК из Омской области задержали за шпионаж в пользу Германии
Сегодня, 09:01
В Омске казачью кадетскую школу-интернат преобразуют в казачий корпус
Сегодня, 09:52
Экс-глава Омской области Леонид Полежаев рассказал, зачем строил храмы
Сегодня, 06:17
Трещина в стене и дырявая крыша. В омских Нефтяниках разваливается школа № 98
Сегодня, 08:53
Грязный май. Омичам рассказали, какие вещества нашли в воздухе под конец весны
Сегодня, 11:08