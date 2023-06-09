В июне на длинных выходных в Омске изменится режим работы поликлиник

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
В министерстве здравоохранения Омской области рассказали о том, как медучреждения региона будут работать в ближайшие выходные. Расписание изменится на период с 10 по 12 июня в поликлиниках как для взрослых, так и для детей.
Так, в это время вызвать терапевта или педиатра на дом возможно будет с 09:00 до 14:00 часов. Ожидать прихода врачей стоит с 09:00 до 15:30. Дежурные врачи во «взрослых» поликлиниках будут принимать пациентов с 09:00 до 14:00.
Юных пациентов специалисты кабинетов неотложной помощи будут ждать в случае чего с 09:00 до 20:00. При этом график работы фельдшеров скорой помощи и травмпункта не изменится.
Напомним, что в понедельник, 12 июня, празднуется День России. В связи с этим выходные продлятся на три дня — 10, 11, 12 июня.