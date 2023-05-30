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Омичам напомнили о трех выходных и короткой рабочей неделе в июне

30 мая 2023, 04:32
Фото: Город55
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Рабочая неделя начнется со вторника, 13 июня.

Роструд напоминает, что россиян ожидают длинные выходные и короткая рабочая неделя в июне. В понедельник, 12 июня, отмечается День России. Поэтому выходные продлятся 3 дня — 10, 11 и 12 июня.

В Федеральной службе по труду и занятости уточнили, что нерабочие праздничные дни должны обязательно оплачиваться.

Напомним, что россияне отмечают провозглашение государственного суверенитета страны. Уже на протяжении 30 лет в этот день по всей стране проходят различные массовые мероприятия, патриотические акции и народные гуляния.

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#Ксения Карагодина#Выходные#Выходные дни#Длинные выходные#День России#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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