Омичам напомнили о трех выходных и короткой рабочей неделе в июне

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
Роструд напоминает, что россиян ожидают длинные выходные и короткая рабочая неделя в июне. В понедельник, 12 июня, отмечается День России. Поэтому выходные продлятся 3 дня — 10, 11 и 12 июня.
В Федеральной службе по труду и занятости уточнили, что нерабочие праздничные дни должны обязательно оплачиваться.
Напомним, что россияне отмечают провозглашение государственного суверенитета страны. Уже на протяжении 30 лет в этот день по всей стране проходят различные массовые мероприятия, патриотические акции и народные гуляния.