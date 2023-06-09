Однушки от 3,2 млн рублей. В омском Амуре-2 сдали в эксплуатацию 11-этажный дом

В Амурском-2 сдали в эксплуатацию 11-этажную новостройку. В доме 11 этажей, один из которых подземный, и 159 квартир: 79 — однокомнатные, 41 — двухкомнатные, 39 — трехкомнатные. Общая площадь жилых помещений составляет 8600,9 кв. м.