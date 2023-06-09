Однушки от 3,2 млн рублей. В омском Амуре-2 сдали в эксплуатацию 11-этажный дом

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
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Updated Сегодня, 07:42
В Амурском-2 сдали в эксплуатацию 11-этажную новостройку. В доме 11 этажей, один из которых подземный, и 159 квартир: 79 — однокомнатные, 41 — двухкомнатные, 39 — трехкомнатные. Общая площадь жилых помещений составляет 8600,9 кв. м.
«Департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска выдал разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома по адресу: 6-й Амурский проезд, 4», — сообщили в мэрии.
Дом построила компания «Строительно-монтажное управление-5 Стройбетон „Восточное“».
Согласно данным сайта по поиску недвижимости МЛСН, объявлений о продаже квартир в новостройке пока нет. В соседних же домах- «близнецах» однокомнатные квартиры продаются от 3 млн рублей.
Так, в доме по адресу 6-й Амурский проезд, 4 «однушка», площадью 39 квадратных метров, выставлена на продажу за 3,245 млн рублей. В квартире установлена сантехника, поклеены обои, остеклен балкон, установлены входные и межкомнатные двери, есть газовая плита.
В конце мая департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на строительство в Амурском-2 двух домов. Там появятся девятиэтажная и восьмиэтажная новостройки.