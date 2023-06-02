С января по март население Омской области сократилось на 1000 человек из-за миграции

Напомним, за 2022 год численность населения Омской области сократилась на 19 656 человек. На начало года в регионе проживало 1 831 881 человек. Из них почти 1,350 млн — жители Омска, и чуть меньше полумиллиона — сельчане. На численность населения влияют естественная и миграционная убыль.