С января по март население Омской области сократилось на 1000 человек из-за миграции

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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За первые три месяца 2023 года миграционная убыль населения в Омской области составила 1069 человек. Из региона уехали 8572 жителя, а приехали 7503. Такие данные опубликовал Омскстат.
В другие страны уехали 750 омичей, тогда как в регион за первый квартал года приехало 798 иностранцев. Основное направление миграции — Казахстан. В соседнюю страну выехало 460 жителей Омской области. Прибыли же из Казахстана 481 человек.
Напомним, за 2022 год численность населения Омской области сократилась на 19 656 человек. На начало года в регионе проживало 1 831 881 человек. Из них почти 1,350 млн — жители Омска, и чуть меньше полумиллиона — сельчане. На численность населения влияют естественная и миграционная убыль.