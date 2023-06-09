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Экс-глава Омской области Леонид Полежаев рассказал, зачем строил храмы

9 июня 2023, 06:17
Фото: Город55
Бывший губернатор не считает себя глубоко верующим человеком.

Бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев в интервью газете «Четверг» рассказал о своем отношении к религии и объяснил, зачем строил храмы в регионе.

«Я что, церквями занимался оттого, что я верующий? Никогда я не был глубоко верующим и уже не стану. Но я понимаю место церкви в развитии общества. Какой бы она ни была — это один из культурных стержней, вокруг которого вращается духовная жизнь общества», — заявил Полежаев.

Экс-губернатор сообщил, что на постройку главного омского храма — Успенского собора — бюджетных денег не выделялось. Собор возвели исключительно на пожертвования.

В настоящий момент Полежаев является президентом фонда «Духовное наследие». Фонд занимается развитием образования, культуры, науки, сохранением и возрождением семейных традиций, интеллектуальным и духовным развитием населения.

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#Евгений Игишев#Леонид Полежаев#Религия#Храм#Церковь#Строительство#Общество#Омск#Омская область#Губернатор
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