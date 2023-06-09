Экс-глава Омской области Леонид Полежаев рассказал, зачем строил храмы

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев в интервью газете «Четверг» рассказал о своем отношении к религии и объяснил, зачем строил храмы в регионе.
«Я что, церквями занимался оттого, что я верующий? Никогда я не был глубоко верующим и уже не стану. Но я понимаю место церкви в развитии общества. Какой бы она ни была — это один из культурных стержней, вокруг которого вращается духовная жизнь общества», — заявил Полежаев.
Экс-губернатор сообщил, что на постройку главного омского храма — Успенского собора — бюджетных денег не выделялось. Собор возвели исключительно на пожертвования.
В настоящий момент Полежаев является президентом фонда «Духовное наследие». Фонд занимается развитием образования, культуры, науки, сохранением и возрождением семейных традиций, интеллектуальным и духовным развитием населения.