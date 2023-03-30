Леонид Полежаев прокомментировал назначение Хоценко врио главы Омской области

Город55 обязательно позвонит Леониду Константиновичу позже, когда он сформирует свою позицию. Отметим, что вчерашнее назначение Виталия Хоценко врио губернатора стало полной неожиданностью для всех — и Полежаев, как мы видим, не стал исключением.