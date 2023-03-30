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Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Леонид Полежаев прокомментировал назначение Хоценко врио главы Омской области

30 марта 2023, 10:55
Фото: Город55
иллюстрация
Первый губернатор, по его словам, не смотрел теленовости, в которых сообщалось об этом кадровом решении.

Бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев откликнулся на самую важную для региона политическую новость — о назначении врио Виталия Хоценко. Выяснилось, что об этом событии он не знал до телефонного звонка корреспондента Города55.

— Я впервые об этом слышу, — признался экс-губернатор. — Я сейчас в деревне, телевизор не смотрю, поэтому ничего не знаю. Пока не могу прокомментировать…

Город55 обязательно позвонит Леониду Константиновичу позже, когда он сформирует свою позицию. Отметим, что вчерашнее назначение Виталия Хоценко врио губернатора стало полной неожиданностью для всех — и Полежаев, как мы видим, не стал исключением.

 

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#Николай Эйхвальд#Губернатор#Город#Новости#Леонид Полежаев#Виталий Хоценко
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