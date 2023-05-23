«Штучный» человек. Леонид Полежаев высказался о смерти Варнавского

Экс-губернатор поделился, что кончина его товарища никак не укладывается ни в сердце, ни в голове. Ведь за 22 года совместной работы они пережили вместе разные времена. И тому, что Омская область смогла преодолеть и достичь за эти годы, по мнению, Полежаева, регион обязан законодательной власти, лицом которой был Владимир Алексеевич.