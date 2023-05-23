«Штучный» человек. Леонид Полежаев высказался о смерти Варнавского

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
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Updated Сегодня, 12:19
Ранее Город55 сообщал о смерти спикера Законодательного собрания Омской области Владимира Варнавского. Сегодня, 23 мая, экс-губернатор Омской области, глава фонда «Духовное наследие» Леонид Полежаев высказался об умершем товарище Владимире Алексеевиче.
Полежаев отметил, что Варнавский был достойнейшим человеком, который принес невероятный вклад в развитие региона. Напомним, что расцвет его политической деятельности пришелся как раз на трудные 90-е годы. Тогда он смог реализовать идеи территориального парламентаризма, а также стать автором многих законодательных инициатив, которые нашли отражение и в федеральном законодательстве.
«Сейчас, когда Владимира Варнавского только что не стало, трудно оценить масштаб его личности. Кто-то желчный и завистливый поспешит съязвить о неуместности „стариков во власти“. Кто-то задумчиво промолчит, про себя формулируя что-то важное. Должно пройти какое-то время, чтобы оказалась ясной цена этой потери.
Экс-губернатор поделился, что кончина его товарища никак не укладывается ни в сердце, ни в голове. Ведь за 22 года совместной работы они пережили вместе разные времена. И тому, что Омская область смогла преодолеть и достичь за эти годы, по мнению, Полежаева, регион обязан законодательной власти, лицом которой был Владимир Алексеевич.
«Уверен, что все, кто когда бы то ни было работал, дружил с ним, да и просто знал этого человека, сами примут это решение — помнить. Светлой памяти, Владимир Алексеевич и пусть земля тебе будет пухом», — отметил Леонид Полежаев.