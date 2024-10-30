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Храм

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2024
Величественные стены и мраморные полы: в Омской области построили новый храм
Здание находится в Нижнеомском районе, его строили в течение 16 лет.
30 октября, 08:25
В Омске простились с врачом-хирургом Еленой Полищук, признанной лучшей в 2013 году
Прощание с Еленой Полищук состоялось 19 октября в Омске, а затем она была похоронена в родном поселке Большеречье.
21 октября, 08:21
За Ленинскую горку будем биться: омский депутат — о голограмме и восстановлении храма
31 июля, 08:43
В Омск прибудет чудотворная Казанская икона Божией Матери
28 мая, 08:34
В Омской области начали собирать деньги на строительство нового храма в Марьяновке
Об этом сообщил настоятель храма Иерей Серафим на своей странице в соцсети.
20 февраля, 11:51
В МЧС назвали предварительную причину ночного пожара в храме в Марьяновке
Возгорание произошло вчера около 23:00, а потушить пламя удалось только к 6 утра.
20 февраля, 09:26
Считают ущерб. Прокуратура Омской области проверит, почему в Марьяновке сгорел храм
Храм строили на протяжении 11 лет.
20 февраля, 05:15
«Отстроим заново». В Марьяновке в Омской области сгорела сельская церковь
20 февраля, 02:50
Виталий Хоценко поместил огонь семейного очага «Сердце России» в омский храм
15 февраля, 05:15
В Омске главное Рождественское богослужение пройдет в храме на Левобережье
За безопасностью во время службы проследят сотрудники МЧС.
6 января, 04:40
2023
«Хочу, чтобы мозаика жила». Омский художник рассказал о важности своего ремесла
Художник-монументалист Антон Козлов работает в редкой технике мозаики и передает свои знания студентам Омского педагогического университета.
1 сентября 2023, 06:36
Проник ночью через окно. Омич украл телевизор из храма, при котором работал
С заявлением о пропаже в полицию обратился настоятель храма, расположенного на улице Завертяева.
29 августа 2023, 14:12
Экс-глава Омской области Леонид Полежаев рассказал, зачем строил храмы
Бывший губернатор не считает себя глубоко верующим человеком.
9 июня 2023, 06:17
2022
У Крестовоздвиженского собора в центре Омска перестроят крестильню
Старое здание крестильни снесли в 2020 году.
8 июля 2022, 10:40

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