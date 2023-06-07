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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

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В Омске установят еще две мемориальные доски с именами погибших в ходе СВО

7 июня 2023, 12:04
Фото: Город55
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Их предлагают установить на зданиях городских школ № 120 и № 162.

Завтра в Омском горсовете состоится очередное заседание комитета по социальным вопросам. В повестках в этот раз есть два предложения об установке мемориальных досок. В обоих случаях речь идет о погибших в ходе спецоперации, посмертно награжденных орденом Мужества.

Один из погибших — Иван Пэдури, воевавший в Сирии и награжденный за это специальной медалью. Он погиб 28 мая 2022 года на территории ЛНР в 26 лет. Доску с его именем предлагают установить на фасаде здания СОШ № 120 на проспекте Менделеева, 32В, где учился Пэдури. С инициативой установки мемориальной доски выступила дирекция школы. Расходы на изготовление и установку на себя берет учитель погибшего, а за содержание будет отвечать образовательное учреждения.

Вторую мемориальную доску собираются установить на здании школы № 162 по улице Лобкова, 2 в память о Евгении Дудоладове. Дудоладов с 2010 года проходил службу по контракту в должности командира взвода в Омском автобронетанковом инженерном институте. По окончании Омского автобронетанкового инженерного института служил в дивизии ВДВ в Пскове. Погиб Евгений Дудоладов 16 ноября 2022 года на территории ЛНР в возрасте 33 лет. С инициативой по установки доски выступил отец погибшего, который и взял на себя расходы по изготовлению и установке мемориальной доски, содержание — за учебным заведением.

Добавим, что в последнее время предложения такого рода обсуждаются на каждом заседании горсовета. Принимают их без каких-либо возражений.

Депутаты Омского городского совета одобрили установку еще 3 мемориальных досок
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#Юлия Истомина#Мемориальная доска#Городской Совет#Сво#Город#Общество#Новости#Омск
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