В Омске установят еще две мемориальные доски с именами погибших в ходе СВО

Вторую мемориальную доску собираются установить на здании школы № 162 по улице Лобкова, 2 в память о Евгении Дудоладове. Дудоладов с 2010 года проходил службу по контракту в должности командира взвода в Омском автобронетанковом инженерном институте. По окончании Омского автобронетанкового инженерного института служил в дивизии ВДВ в Пскове. Погиб Евгений Дудоладов 16 ноября 2022 года на территории ЛНР в возрасте 33 лет. С инициативой по установки доски выступил отец погибшего, который и взял на себя расходы по изготовлению и установке мемориальной доски, содержание — за учебным заведением.