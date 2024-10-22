gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Мемориальная доска

Выбрать дату
2024
В омском Чкаловске появится мемориальная доска с изображением Егора Летова
Экспертный совет мэрии уже одобрил проект.
22 октября, 02:05
2023
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
14 декабря 2023, 07:35
«Трясут деньги с сотрудников». Персонал омской ГБ № 2 пожаловался на поборы
29 ноября 2023, 10:22
В школе под Омском установили мемориальную доску в память о погибшем в СВО
Гвардии майор Николай Гончаров погиб в сентябре прошлого года при выполнении воинского долга. У него остались жена и две дочери.
28 сентября 2023, 05:18
В Омске установят еще две мемориальные доски с именами погибших в ходе СВО
7 июня 2023, 12:04
В омском колледже открыли мемориальную доску в память о погибшем в СВО выпускнике
Илья Борец служил в 155 отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.
21 февраля 2023, 05:46
В Омской области открыли памятную доску погибшему в СВО
Мемориальная доска Дмитрию Вепреву появилась на фасаде здания Петропавловского дома детства в селе Артын Муромцевского района.
15 февраля 2023, 05:00

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика