Депутаты Омского городского совета одобрили установку еще 3 мемориальных досок

В каждом из трех случаев с инициативой выступила дирекция учебного заведения, которая взяла на себя все расходы, связанные с изготовлением, установкой и содержанием доски. Окружные администрации и топонимическая комиссия одобрили эту идею, и «за» проголосовали сначала комитет Горсовета по социальным вопросам, а сегодня — и весь состав.