Депутаты Омского городского совета одобрили установку еще 3 мемориальных досок

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
На зданиях омских учебных заведений в ближайшее время появятся еще три мемориальных доски с именами военных, ставших кавалерами ордена Мужества посмертно. Соответствующее решение приняли на сегодняшнем пленарном заседании депутаты городского совета.
Речь идет о младшем сержанте Тимуре Ргебаеве, ефрейторе Адилхане Киниспаеве и старшем лейтенанте Владимире Шереметове, участвовавших в специальной военной операции и погибших в 2022 году. Доски предлагается установить на зданиях медицинского колледжа на улице Некрасова, школы №16 на улице Багратиона и школы №11 на улице Путилова соответственно, где когда-то учились погибшие.
В каждом из трех случаев с инициативой выступила дирекция учебного заведения, которая взяла на себя все расходы, связанные с изготовлением, установкой и содержанием доски. Окружные администрации и топонимическая комиссия одобрили эту идею, и «за» проголосовали сначала комитет Горсовета по социальным вопросам, а сегодня — и весь состав.
— Хотел бы отметить, — рассказал после заседания председатель Городского совета Владимир Корбут, — что на заседании депутаты почтили минутой молчания наших ребят, которые погибли при исполнении служебного долга в Луганской и Донецкой республиках. Сегодня мы приняли решение об установке трех мемориальных досок в память о героях, кому были посмертно присвоены государственные награды, мы их помним и чтим.
В последние месяцы решения об установке мемориальных досок принимаются на каждом пленарном заседании Горсовета. Депутаты уже одобрили идею создания единой концепции, в соответствии с которой будут создаваться и размещаться такие объекты.