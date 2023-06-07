Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Изображение материала

На ремонт подземного перехода у кинотеатра «Маяковский» понадобится 3 миллиона

7 июня 2023, 11:09
Фото: Город55
иллюстрация
Все работы подрядчик должен успеть выполнить до конца июля этого года.

На портале госзакупок появилась информация о завершении поиска подрядчика для ремонта подземного перехода у кинотеатра «Маяковский». Желающие поучаствовать в аукционе подавали заявки с 25 мая по 2 июня.

Заказчиком работ выступило бюджетное учреждение города Омска «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства». Накануне, 6 июня, комиссия по осуществлению закупок подвела итоги аукциона. Заявки на участие подали шесть компаний.

Начальная цена контракта составила 4,1 млн рублей. Выиграл аукцион тот, кто предложил самую низкую сумму — 2,8 млн рублей.

Победителю аукциона нужно будет обновить переход на перекрестке улиц Интернациональная и Красный Путь. До 1 августа 2023 года рабочие должны обложить пространство гранитной плиткой. Компания, выигравшая контракт, не упоминается в документах.

В Омске не нашлось желающих разработать проект для ремонта бывшего роддома № 5
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Город#Новости#Омск#Общество#Ремонт#Подрядчик#Контракт#Муниципальный контракт#Кинотеатр Маяковский#Аукцион
Подпишитесь
Растянули на два дня. В Омской области назвали сроки выборов
Сегодня, 04:00
Спорный бэкграунд. Ремонтом каких дорог омичи в скором времени будут недовольны
Сегодня, 06:46
Высадили деревья в транспортировочных мешках. В Омске на набережной гибнут ивы
Сегодня, 06:32
На стройке омских «Кварталов Драверта» большая часть работников оказались нелегалами
Сегодня, 08:20
Опять удаленка. Облизбирком пока темнит с ДЭГ на выборах губернатора Омской области
Вчера, 05:29
В омской хоккейной Академии «Авангард» назначили нового директора
Сегодня, 09:12