На ремонт подземного перехода у кинотеатра «Маяковский» понадобится 3 миллиона

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
На портале госзакупок появилась информация о завершении поиска подрядчика для ремонта подземного перехода у кинотеатра «Маяковский». Желающие поучаствовать в аукционе подавали заявки с 25 мая по 2 июня.
Заказчиком работ выступило бюджетное учреждение города Омска «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства». Накануне, 6 июня, комиссия по осуществлению закупок подвела итоги аукциона. Заявки на участие подали шесть компаний.
Начальная цена контракта составила 4,1 млн рублей. Выиграл аукцион тот, кто предложил самую низкую сумму — 2,8 млн рублей.
Победителю аукциона нужно будет обновить переход на перекрестке улиц Интернациональная и Красный Путь. До 1 августа 2023 года рабочие должны обложить пространство гранитной плиткой. Компания, выигравшая контракт, не упоминается в документах.