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На бульваре Победы в Омске восстановят детскую площадку, которую снесли год назад

7 июня 2023, 07:01
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста
Площадку признали аварийной
Общая стоимость работ составит 2,8 млн рублей.

В Омске на бульваре Победы начали восстанавливать детскую площадку, которую снесли в прошлом году. Комплекс будет состоять из девяти разновысотных взаимосвязанных блоков, соединенных между собой ступенями и мостиками, а также из горок, скалодрома и гимнастических элементов.

«Стоимость ансамбля детских игровых форм вместе с установкой составляет 2,8 млн. рублей. Новая площадка имеет сертификат безопасности, рядом с ней будут размещены правила её эксплуатации, включая возраст детей, для которых она предназначена», — сообщили мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

На демонтаж площадки обратили внимание местные жители в августе прошлого года. Комплекс напротив цирка ввели в эксплуатацию в 2019 году. Омичи рассказали, что в этом районе больше нет похожих площадок, и непонятно, где проводить время детям. В мэрии рассказали, что комплекс оказался аварийным и был небезопасным.

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#Евгений Игишев#Сергей шелест#Мэр#Детская площадка#Благоустройство#Благоустройство города#Город#Общество#Омск#Снос
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