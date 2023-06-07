На бульваре Победы в Омске восстановят детскую площадку, которую снесли год назад

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:03
В Омске на бульваре Победы начали восстанавливать детскую площадку, которую снесли в прошлом году. Комплекс будет состоять из девяти разновысотных взаимосвязанных блоков, соединенных между собой ступенями и мостиками, а также из горок, скалодрома и гимнастических элементов.
«Стоимость ансамбля детских игровых форм вместе с установкой составляет 2,8 млн. рублей. Новая площадка имеет сертификат безопасности, рядом с ней будут размещены правила её эксплуатации, включая возраст детей, для которых она предназначена», — сообщили мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
На демонтаж площадки обратили внимание местные жители в августе прошлого года. Комплекс напротив цирка ввели в эксплуатацию в 2019 году. Омичи рассказали, что в этом районе больше нет похожих площадок, и непонятно, где проводить время детям. В мэрии рассказали, что комплекс оказался аварийным и был небезопасным.