На бульваре Победы в Омске восстановят детскую площадку, которую снесли год назад

На демонтаж площадки обратили внимание местные жители в августе прошлого года. Комплекс напротив цирка ввели в эксплуатацию в 2019 году. Омичи рассказали, что в этом районе больше нет похожих площадок, и непонятно, где проводить время детям. В мэрии рассказали, что комплекс оказался аварийным и был небезопасным.