Разрушительные игры. В Омске внезапно решили снести новую детскую площадку

Омичи в социальных сетях забили тревогу: на бульваре Победы в центре Омска решили снести детскую площадку, которую установили всего три года назад.
Обеспокоенные омичи сообщили, что на площадке прошла экспертиза, которая показала, что комплекс — внезапно — оказался аварийным. Об этом омичи рассказали в паблике «Инцидент Омск».
«Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска варварски демонтировали прекрасны детский комплекс напротив цирка, который был введен в эксплуатацию в 2019 году, — рассказывает взволнованный местный житель. — На мой вопрос, а почему нельзя было произвести ремонт, сказали, что таких специалистов в городе нет, на ремонт денег нет, на то, что бы привести специалистов из другого города тоже нет финансирования.
Действительно, демонтаж дешевле ремонта, тут и не поспоришь».
Омичи подчеркивают, что в этом районе больше нет похожих комплексов для детей, и теперь непонятно, где проводить время детям.
На ситуацию отреагировали в мэрии Омска. В ведомстве подтвердили, что площадка действительно оказалась аварийной, и теперь ее пришлось снести.
«Детский игровой комплекс на бульваре Победы в результате интенсивной эксплуатации омичами разных возрастных категорий стал небезопасным и аварийным. Было проведено его техническое освидетельствование, по результатам которого были выявлены многочисленные дефекты. На сегодняшний день состояние комплекса не отвечает требованиям, чем создает угрозу жизни и здоровья пользователям. В настоящее время производится демонтаж конструкции с целью исключения возможных травм. В перспективе, при наличии финансирования, будет рассмотрена возможность установки новых игровых форм на бульваре Победы», — сообщили в мэрии Омска.