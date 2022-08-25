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В мэрии объяснили, почему сносят почти новую детскую площадку в Омске

25 августа 14:59
Фото: 1MI
По возможности площадку обещали отремонтировать, а если не получится - попробуют построить новый детский комплекс.

В омской мэрии объяснили причину сноса детской площадки на бульваре Победы, которую построили в рамках благоустройства. Напомним, что она была установлена в 2019 году. Демонтаж объяснили аварийностью комплекса.

«В 2018 году похожий случай был в Ленинском округе. Тогда 11-летний ребенок провалился в игровой корабль на площадке по ул. Гашека и получил ушибы и ссадины. Только по счастливой случайности обошлось без черепно-мозговой травмы и переломов. Позднее площадка на этой территории была обновлена. Бульвар Победы также не останется без игрового комплекса. В данный момент специалисты оценивают состояние детского городка. Если мастера смогут восстановить утраченные элементы и укрепить имеющиеся конструкции, площадка после ремонта вернется на место. Если комплекс не пригоден для ремонта, на бульваре появится новый детский городок, отвечающий всем требованиям безопасности», — отметили в администрации.

На закрытие детской площадки пожаловались омичи в паблике «Инцидент Омск». Они отметили, что похожих комплексов в этом районе нет. При этом жителям заявили, что площадка аварийная, а ремонт обойдется слишком дорого. 

Разрушительные игры. В Омске внезапно решили снести новую детскую площадку
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#Ольга Цветатий#Общество#Город#Новости#Омск#Капитальный ремонт#Детская площадка#Дети#Травмы#Безопасность
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