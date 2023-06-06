В омских парках организовали бесплатные занятия стретчингом, йогой и воркаутом

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Департамент по делам молодежи, физической культуре и спорта сообщает, что в парках возобновляются бесплатные занятия йогой, воркаутом и скандинавской ходьбой. Кроме того, впервые для омичей организуют занятия стретчингом.
Отметим, что расписание могут корректируют из-за плохой погоды.
«Чтобы стать участником бесплатной тренировки на свежем воздухе, нужно прийти на одну из площадок согласно расписанию. Специального уровня подготовки не требуется», — уточнили в ведомстве.
Омичам лишь нужно выбрать площадку для занятий и прийти в спортивной одежде. Однако для занятий йогой и стретчингом следует прихватить с собой коврик. Также для любых тренировок не будет лишней бутылка с водой и полотенце.