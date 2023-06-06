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В омских парках организовали бесплатные занятия стретчингом, йогой и воркаутом

6 июня 2023, 10:10
Фото: Город55
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Для всех желающих проводят еженедельные тренировки.

Департамент по делам молодежи, физической культуре и спорта сообщает, что в парках возобновляются бесплатные занятия йогой, воркаутом и скандинавской ходьбой. Кроме того, впервые для омичей организуют занятия стретчингом.

Расписание занятийРасписание занятий
Расписание занятий
Фото: Город55

Отметим, что расписание могут корректируют из-за плохой погоды.

«Чтобы стать участником бесплатной тренировки на свежем воздухе, нужно прийти на одну из площадок согласно расписанию. Специального уровня подготовки не требуется», — уточнили в ведомстве.

Омичам лишь нужно выбрать площадку для занятий и прийти в спортивной одежде. Однако для занятий йогой и стретчингом следует прихватить с собой коврик. Также для любых тренировок не будет лишней бутылка с водой и полотенце.

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