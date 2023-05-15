Жители Омской области могут бесплатно пользоваться всеми паромными переправами

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:46
Переправиться через Иртыш можно в Черлакском, Большереченском, Знаменском, Усть-Ишимском и Тевризском муниципальных районах. При этом пассажирам платить за переправу не нужно.
Данные услуги субсидируются из регионального бюджета, так что переправы для местных жителей стали доступнее. Многие точки работают с 7 утра до 19 или 22 часов вечера.
В региональном минтрансе уточняют, что цена на перевозку транспорта зависит от грузоподъемности. Вообще же минимальный уровень платы за транспортировку груза, багажа и машин — 220 рублей.
Ранее горожане предложили организовать по Иртыше понтонные переправы. Омичи подумали, что это будет неплохая альтернатива в период капитального ремонта Ленинградского моста. После его перекрытия количество пробок в городе заметно увеличилось.
Представители дептранса в свою очередь прокомментировали предложение. Глава департамента Вадим Кормилец при этом отметил, что не является специалистом по движению водного транспорта.