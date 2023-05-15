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Жители Омской области могут бесплатно пользоваться всеми паромными переправами

15 мая 2023, 07:44
Фото: Город55
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В регионе на данный момент работают все девять переправ.

Переправиться через Иртыш можно в Черлакском, Большереченском, Знаменском, Усть-Ишимском и Тевризском муниципальных районах. При этом пассажирам платить за переправу не нужно.

Данные услуги субсидируются из регионального бюджета, так что переправы для местных жителей стали доступнее. Многие точки работают с 7 утра до 19 или 22 часов вечера.

Фото: минтранс Омской области

В региональном минтрансе уточняют, что цена на перевозку транспорта зависит от грузоподъемности. Вообще же минимальный уровень платы за транспортировку груза, багажа и машин — 220 рублей.

Ранее горожане предложили организовать по Иртыше понтонные переправы. Омичи подумали, что это будет неплохая альтернатива в период капитального ремонта Ленинградского моста. После его перекрытия количество пробок в городе заметно увеличилось.

Представители дептранса в свою очередь прокомментировали предложение. Глава департамента Вадим Кормилец при этом отметил, что не является специалистом по движению водного транспорта.

В омском дептрансе высказались о возможности организации понтонных переправ по Иртышу
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#Алина Ясинская#Переправа#Река Иртыш#Перевозка#Минтранс#Транспорт#Город#Общество#Новости#Омская область
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