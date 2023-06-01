В Омске с 1 июня официально стартовал пляжный сезон

Ранее Город55 сообщал, что на муниципальные пляжи перед началом сезона завезли 700 тонн песка. В начале мая УДХБ опубликовало объявление о поиске спасателей-матросов для работы на пляжах. Соискателям предлагалось официальное трудоустройство и сменный график работы и зарплата от 17,5 тысяч рублей.