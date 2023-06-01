В Омске с 1 июня официально стартовал пляжный сезон

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
С 1 июня в Омске официально стартовал пляжный сезон. Отдыхающих готовы принять пять городских муниципальных пляжей: «Центральный-1», «Центральный-2», «Советский», «Кировский» и «Первомайский», сообщили в пресс-службе администрации Омска.
Пляжный сезон продлится до 1 сентября.
«Территорию пляжей очистили от мусора, завезли чистый песок, установили необходимое оборудование, включая раздевалки, душевые, фонтанчики, солнцезащитные зонтики, ногомойки», — рассказали в мэрии.
Ранее Город55 сообщал, что на муниципальные пляжи перед началом сезона завезли 700 тонн песка. В начале мая УДХБ опубликовало объявление о поиске спасателей-матросов для работы на пляжах. Соискателям предлагалось официальное трудоустройство и сменный график работы и зарплата от 17,5 тысяч рублей.