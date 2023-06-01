Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

Изображение материала

В Омске с 1 июня официально стартовал пляжный сезон

1 июня 2023, 09:47
Фото: 1MI
Иллюстрация
Он продлится до 1 сентября.

С 1 июня в Омске официально стартовал пляжный сезон. Отдыхающих готовы принять пять городских муниципальных пляжей: «Центральный-1», «Центральный-2», «Советский», «Кировский» и «Первомайский», сообщили в пресс-службе администрации Омска.

Пляжный сезон продлится до 1 сентября.

«Территорию пляжей очистили от мусора, завезли чистый песок, установили необходимое оборудование, включая раздевалки, душевые, фонтанчики, солнцезащитные зонтики, ногомойки», — рассказали в мэрии.

Ранее Город55 сообщал, что на муниципальные пляжи перед началом сезона завезли 700 тонн песка. В начале мая УДХБ опубликовало объявление о поиске спасателей-матросов для работы на пляжах. Соискателям предлагалось официальное трудоустройство и сменный график работы и зарплата от 17,5 тысяч рублей.

Читайте также:
На омские пляжи завезли 700 тонн песка перед открытием сезонаОмичам рассказали, когда и где откроются платные пляжи
#Отдых#Летний отдых 2023#Пляжи Омска#Омск#Город#Евгений Игишев
Подпишитесь
В Омске за миллиард продают здание OBI на Левобережье
Сегодня, 03:38
Только с пересадкой. Из Омска отменили все прямые авиарейсы в Тюмень
Сегодня, 07:20
«Хороший был человек». В зоне СВО погиб житель Омской области
Сегодня, 02:56
Заброшенное здание школы под Омском вместе с землей отдают в частные руки
Сегодня, 07:58
Администрацию Омского района обязали создать жилищный фонд для временного проживания
Сегодня, 08:13
В Омске для муниципальных нужд у жильцов изымают квартиры в восьми аварийных домах
Сегодня, 06:11