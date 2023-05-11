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«Руском» Темури Латарии почти удвоил прибыль за год

11 мая 2023, 11:51
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Выручка компании превысила 6 млрд рублей.

Общество с ограниченной ответственностью «Руском» существенно улучшило свои финансовые показатели. Из открытых данных следует, что выручка компании в 2022 году превысила 6,5 млрд рублей при 3,9 млрд годом ранее. Чистая прибыль выросла еще больше — с 304 до 588 млн рублей, то есть на 93%.

Напомним: «Руском» специализируется на птицеводстве и принадлежит Темури Латарии — богатейшему человеку в Омской области. С декабря 2022 года компанией руководит Иван Бондаренко. 

 

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#Николай Эйхвальд#Руском#Бизнес#Новости#Темури Латария
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