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Омичам показали, как будет выглядеть постамент для памятника Бухгольцу

5 июня 2023, 08:56
Фото: Телеграм-канал Сергей Шелеста
В Екатеринбурге для основания монумента отлили 4 рельефа.

Омичам показали, как будет выглядеть постамент для памятника Бухгольцу. Элементы для основания монумента уже отлиты.

«Интересные новости приходят из Екатеринбурга, где на одном из предприятий отливают памятник Ивану Дмитриевичу Бухгольцу. Уже выполнены в бронзе 4 рельефа для постамента. Готов плинт — элемент основания, ноги и часть фигуры конной статуи», — сообщили 5 мая мэр Омска Сергей Шелест.

В настоящее время рабочие заливают бетоном основание памятника. Всего на площадку под монумент уйдет 134 тонны смеси. Этот этап работы должны завершить к середине июня. Сам же памятник планируют открыть на Иртышской набережной ко Дню города.

Десятки тонн бетона. В Омске начали возводить основание для памятника Бухгольцу
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В Омске на Иртышской набережной начали готовить фундамент для памятника Бухгольца
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#Евгений Игишев#Сергей шелест#Мэр Омска#Иван Бухгольц#Памятник#Монумент#Город#Общество#Омск#Омская область#Екатеринбург
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