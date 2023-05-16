В Омске на Иртышской набережной готовят фундамент для памятника Бухгольца

Работа по заливке фундамента для будущего памятника Ивану Бухгольцу началась еще вчера, 15 мая. Территорию, где будет возвышаться фигура, огородили сеткой и установили на ней паспорт объекта. Горожане заметили ограждение рядом с магазином «Океан».