В Омске на Иртышской набережной готовят фундамент для памятника Бухгольца

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Работа по заливке фундамента для будущего памятника Ивану Бухгольцу началась еще вчера, 15 мая. Территорию, где будет возвышаться фигура, огородили сеткой и установили на ней паспорт объекта. Горожане заметили ограждение рядом с магазином «Океан».
На площадке трудится ООО СФ «Континент», к 1 августа 2023 года подрядчик должен закончить все работы. Заказчиком выступает группа компаний «Титан». Напомним, что акционерное общество стало меценатом этого проекта.
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что рельефы для памятника основателю города уже полностью отлиты. Их сделали из бронзы.
«Фигура Бухгольца прошла этапы формовки и отливки на 60%. Постепенно части памятника отправляются в Екатеринбург к бронзолитейщикам. Идем в графике», — рассказал в своем телеграм-канале градоначальник.
Ивана Бухгольца, восседающего на коне, планируют установить на Иртышской набережной ко Дню города.