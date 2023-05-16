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В Омске на Иртышской набережной готовят фундамент для памятника Бухгольца

16 мая 2023, 02:38
Фото: телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста
Горожане могут увидеть огороженную площадку у магазина «Океан».

Работа по заливке фундамента для будущего памятника Ивану Бухгольцу началась еще вчера, 15 мая. Территорию, где будет возвышаться фигура, огородили сеткой и установили на ней паспорт объекта. Горожане заметили ограждение рядом с магазином «Океан».

На площадке трудится ООО СФ «Континент», к 1 августа 2023 года подрядчик должен закончить все работы. Заказчиком выступает группа компаний «Титан». Напомним, что акционерное общество стало меценатом этого проекта.

Фото: телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что рельефы для памятника основателю города уже полностью отлиты. Их сделали из бронзы.

«Фигура Бухгольца прошла этапы формовки и отливки на 60%. Постепенно части памятника отправляются в Екатеринбург к бронзолитейщикам. Идем в графике», — рассказал в своем телеграм-канале градоначальник.

Ивана Бухгольца, восседающего на коне, планируют установить на Иртышской набережной ко Дню города.

Александр Бурков побывал в мастерской у создателей памятника Ивану Бухгольцу
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#Алина Ясинская#Общество#Город#Памятник#Исторический памятник#Иван Бухгольц#Иртышская набережная#Сергей шелест#ГК Титан#Новости#Омск
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