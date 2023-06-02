В Омске на время закроют участок дороги по улице 1-я Путевая в июне

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:17
Updated Сегодня, 03:17
В городской администрации рассказали об изменениях на дорогах. Автомобилистам приостановят доступ к одному из участку по улице 1-я Путевая. Ограничение для всех видов транспорта будет действовать в ночное время с 23:00 до 05:00 с 5 по 9 июня, а также с 14 по 16 июня.
Это нужно, что специалисты могли провести ремонт на железнодорожном переезде обводных путей. Работы организуют на участке у административного здания 102а по улице 1-я Путевая (от пересечения с железнодорожными путями в сторону улицы 2-я Путевая).
Ранее Город55 писал о массовом перекрытии дорог в городе в связи с проведением заезда «ВелоОмск — 2023». Ограничение вводят с сегодняшнего дня, 2 июня, в том числе и на парковку.