Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:15

Published Сегодня, 03:15

Modified Сегодня, 03:17

Updated Сегодня, 03:17

Изображение материала

В Омске на время закроют участок дороги по улице 1-я Путевая в июне

2 июня 2023, 03:15
Фото: Город55
иллюстрация
Ограничение вводят в ночное время.

В городской администрации рассказали об изменениях на дорогах. Автомобилистам приостановят доступ к одному из участку по улице 1-я Путевая. Ограничение для всех видов транспорта будет действовать в ночное время с 23:00 до 05:00 с 5 по 9 июня, а также с 14 по 16 июня.

Это нужно, что специалисты могли провести ремонт на железнодорожном переезде обводных путей. Работы организуют на участке у административного здания 102а по улице 1-я Путевая (от пересечения с железнодорожными путями в сторону улицы 2-я Путевая).

Ранее Город55 писал о массовом перекрытии дорог в городе в связи с проведением заезда «ВелоОмск — 2023». Ограничение вводят с сегодняшнего дня, 2 июня, в том числе и на парковку.

Омичам рассказали, где перекроют дороги из-за «ВелоОмска-2023»
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Перекроют проезд#Перекрыто движение#Перекрытие дорог#Город#Транспорт#Новости#Омск
Подпишитесь
В Омском госуниверситете появился новый профсоюз работников и студентов
Сегодня, 03:48
Официально. Заместителем министра региональной политики Омской области назначили Ольгу Боровскую
Вчера, 10:33
«Хороший был человек». В зоне СВО погиб житель Омской области
Вчера, 02:56
Елена Фомина снова уволилась — теперь из «Муниципальных рынков»
Сегодня, 04:10
Жителей Омской области предупредили о массовых перебоях с газом в июне
Сегодня, 02:38
В Омске за миллиард продают здание OBI на Левобережье
Вчера, 03:38