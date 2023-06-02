В Омске на время закроют участок дороги по улице 1-я Путевая в июне

В городской администрации рассказали об изменениях на дорогах. Автомобилистам приостановят доступ к одному из участку по улице 1-я Путевая. Ограничение для всех видов транспорта будет действовать в ночное время с 23:00 до 05:00 с 5 по 9 июня, а также с 14 по 16 июня.