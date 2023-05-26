Зарплата до 87 тысяч. В омском Лесхозе разместили вакансию замначальника управления

Ранее Город55 сообщал, что в Омской области вырос спрос на руководителей. Больше всего управленцев не хватает в сфере розничной торговли. Руководителям, в среднем, готовы платит от 63 до 137 тысяч рублей в месяц. Кандидатам с опытом работы от 6 лет предлагают более существенную зарплату — от 114 до 195 тысяч рублей.