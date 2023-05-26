Зарплата до 87 тысяч. В омском Лесхозе разместили вакансию замначальника управления

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
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Updated Сегодня, 05:15
В Главное управление Лесного хозяйства Омской области ищут заместителя начальника. Вакансия появилась сегодня, 26 мая, на сайте государственной службы.
От соискателя требуется стаж на госслужбе не менее 2 лет и высшее образование. Кандидаты будут проходить конкурсный отбор. Список должностных обязанностей достаточно обширен. В первую очередь — это осуществление контроля за деятельностью лесничеств. Соискателю готовы предложить заработную плату от 82 020 до 87 000 ₽. Документы от кандидатов принимают до 15 июня.
Также в ведомстве разместили вакансию начальника отдела администрирования доходов и финансового контроля. Для кандидата обязателен опыт гражданской службы и высшее образование. Размер заработной платы составляет от 53 500 до 69 800 руб.
Ранее Город55 сообщал, что в Омской области вырос спрос на руководителей. Больше всего управленцев не хватает в сфере розничной торговли. Руководителям, в среднем, готовы платит от 63 до 137 тысяч рублей в месяц. Кандидатам с опытом работы от 6 лет предлагают более существенную зарплату — от 114 до 195 тысяч рублей.