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Зарплата до 87 тысяч. В омском Лесхозе разместили вакансию замначальника управления

26 мая 2023, 05:13
Фото: 1MI
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В Лесное хозяйство Омской области ищут заместителя начальника управления

От соискателя требуется стаж на госслужбе не менее 2 лет и высшее образование. Кандидаты будут проходить конкурсный отбор.

В Главное управление Лесного хозяйства Омской области ищут заместителя начальника. Вакансия появилась сегодня, 26 мая, на сайте государственной службы.

От соискателя требуется стаж на госслужбе не менее 2 лет и высшее образование. Кандидаты будут проходить конкурсный отбор. Список должностных обязанностей достаточно обширен. В первую очередь — это осуществление контроля за деятельностью лесничеств. Соискателю готовы предложить заработную плату от 82 020 до 87 000 ₽. Документы от кандидатов принимают до 15 июня.

Также в ведомстве разместили вакансию начальника отдела администрирования доходов и финансового контроля. Для кандидата обязателен опыт гражданской службы и высшее образование. Размер заработной платы составляет от 53 500 до 69 800 руб.

Ранее Город55 сообщал, что в Омской области вырос спрос на руководителей. Больше всего управленцев не хватает в сфере розничной торговли. Руководителям, в среднем, готовы платит от 63 до 137 тысяч рублей в месяц. Кандидатам с опытом работы от 6 лет предлагают более существенную зарплату — от 114 до 195 тысяч рублей.

Зарплаты от 63 до 195 тысяч. В Омской области вырос спрос на руководителей
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#Евгений Игишев#Вакансии#Работа#Лесхоз#Чиновник#Общество#Омская область#Омск
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