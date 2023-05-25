Для работы в омском правительстве ищут специалистов на оклад в 13 тысяч

Оклад главного специалиста в этом ведомстве составляет 13,2 тыс рублей. При этом есть оклад за первый классный чин в 6,7 тыс рублей, ежемесячная надбавка за особые условия (98%). Предусмотрены также выплаты за выслугу лет и другие поощрения. Подать документы соискатели могут до 8 июня этого года.