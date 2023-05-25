Для работы в омском правительстве ищут специалистов на оклад в 13 тысяч

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Published Сегодня, 02:36
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В региональном правительстве открылись несколько вакансий главных специалистов. Так, поиском кандидатов занимаются в министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Туда требуются четыре главных специалиста в отделы:
Оклад главного специалиста в этом ведомстве составляет 13,2 тыс рублей. При этом есть оклад за первый классный чин в 6,7 тыс рублей, ежемесячная надбавка за особые условия (98%). Предусмотрены также выплаты за выслугу лет и другие поощрения. Подать документы соискатели могут до 8 июня этого года.
В министерстве сельского хозяйства Омской области не хватает трех главных специалистов. Желающие попробовать себя в правительстве могут отправить документы до 7 июня 2023 года. В ведомстве ищут работников для отделов:
Также нужен главный специалист на работу в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Он будет трудиться в отделе реализации управления формирования комфортной городской среды. Прием документов от соискателей продлится до 7 июня этого года.
Ранее Город55 писал о том, что двух чиновников из Донецкой Народной Республики прочат в команду к врио губернатора Омской области Виталию Хоценко. Стало известно, что они покинули свои посты в правительстве ДНР.