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Для работы в омском правительстве ищут специалистов на оклад в 13 тысяч

25 мая 2023, 02:36
Фото: Город55
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Вакантные места появились сразу в нескольких министерствах.

В региональном правительстве открылись несколько вакансий главных специалистов. Так, поиском кандидатов занимаются в министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Туда требуются четыре главных специалиста в отделы:

  • бюджетного учета, отчетности и планирования управления бюджетного учета и экономики;
  • ведомственного финансового контроля и организации закупок управления бюджетного учета и экономики;
  • экономики, анализа и мониторинга управления бюджетного учета и экономики;
  • надзора за сохранностью дорог управления дорожного хозяйства.

Оклад главного специалиста в этом ведомстве составляет 13,2 тыс рублей. При этом есть оклад за первый классный чин в 6,7 тыс рублей, ежемесячная надбавка за особые условия (98%). Предусмотрены также выплаты за выслугу лет и другие поощрения. Подать документы соискатели могут до 8 июня этого года.

В министерстве сельского хозяйства Омской области не хватает трех главных специалистов. Желающие попробовать себя в правительстве могут отправить документы до 7 июня 2023 года. В ведомстве ищут работников для отделов:

  • экономического анализа, прогнозирования и финансового оздоровления управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения;
  • растениеводства и землепользования управления растениеводства и механизации;
  • пищевой и перерабатывающей промышленности управления пищевой и перерабатывающей промышленности, экспорта и цифровизации АПК.

Также нужен главный специалист на работу в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Он будет трудиться в отделе реализации управления формирования комфортной городской среды. Прием документов от соискателей продлится до 7 июня этого года.

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