8 из 10 омичей сталкиваются с нарушением прав на рабочем месте

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
83% омичей рассказали, что сталкиваются с нарушениями прав на рабочем месте. Опрос провел сервис по поиску работы SuperJob в преддверии Праздника Весны и Труда.
Как правило, омичи стараются урегулировать рабочие конфликты самостоятельно. В суд либо трудовую инспекцию обращается лишь каждый девятый сотрудник (11%). Мужчины видят несправедливость в трудовых отношениях чаще женщин (85% против 73%), а старшее поколение — чаще молодежи (87% против 80%).
42% респондентов рассказали, что смогли защитить свои права самостоятельно. А 16% омичей признались, что столкнувшись с нарушением трудового законодательства, не отстаивали свою позицию.
Ранее Омскстат отчитался об обстановке на рынке труда по итогам января-марта 2023 года. Выяснилось, что более 40 тысяч омичей сидят без работы.