Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:37

Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Изображение материала

8 из 10 омичей сталкиваются с нарушением прав на рабочем месте

1 мая 2023, 10:37
Фото: 1MI
Иллюстрация
Через суд либо трудовую инспекцию свои права отстаивает каждый девятый омич.

83% омичей рассказали, что сталкиваются с нарушениями прав на рабочем месте. Опрос провел сервис по поиску работы SuperJob в преддверии Праздника Весны и Труда.

Как правило, омичи стараются урегулировать рабочие конфликты самостоятельно. В суд либо трудовую инспекцию обращается лишь каждый девятый сотрудник (11%). Мужчины видят несправедливость в трудовых отношениях чаще женщин (85% против 73%), а старшее поколение — чаще молодежи (87% против 80%).

42% респондентов рассказали, что смогли защитить свои права самостоятельно. А 16% омичей признались, что столкнувшись с нарушением трудового законодательства, не отстаивали свою позицию.

Ранее Омскстат отчитался об обстановке на рынке труда по итогам января-марта 2023 года. Выяснилось, что более 40 тысяч омичей сидят без работы.

Где родился, там не пригодился. Более 40 тысяч омичей сидят без работы
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Работа#Вакансии#Трудоустройство#Общество#Бизнес#Омск#Омская область
Подпишитесь
Тысячи зрителей, отжимания и силовой экстрим. В Омске прошел концерт Газманова
Сегодня, 07:19
Бизнесмен из Самары выкупил еще одну часть омской продовольственной корпорации «Оша»
Сегодня, 05:13
Выручка фирмы-преемника омского «Мостовика» за год выросла в 2,5 раза — до 14,3 млрд
Сегодня, 13:07
Кафе, фитнес-клуб и веревочный парк. Какой готовый бизнес продают в Омске
Сегодня, 11:23
Ушла эпоха. В Омске сносят забор на улице Жукова, стоявший там не одно десятилетие
Сегодня, 05:59
Сборы просто космос. Фильм «Вызов» в Омске стал самым кассовым по итогам апреля
Сегодня, 08:14