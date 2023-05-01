8 из 10 омичей сталкиваются с нарушением прав на рабочем месте

Как правило, омичи стараются урегулировать рабочие конфликты самостоятельно. В суд либо трудовую инспекцию обращается лишь каждый девятый сотрудник (11%). Мужчины видят несправедливость в трудовых отношениях чаще женщин (85% против 73%), а старшее поколение — чаще молодежи (87% против 80%).