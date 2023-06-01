Обвиняемого в убийстве женщины в Омске заключили под стражу на 2 месяца

Напомним, что во время тушения пожара на улице Дмитриева спасатели обнаружили тело 39-летней омички. Оказалось, что из-за конфликта пьяный обвиняемый задушил жену покойного брата. А после решил замести следы и устроил пожар в квартире. Однако экспертиза выявила, что смерть носит криминальный характер.