Обвиняемого в убийстве женщины в Омске заключили под стражу на 2 месяца

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Пресс-служба Кировского районного суда сообщает, что суд постановил заключить под стражу на срок до 29 июля 2023 года с содержанием в СИЗО 40-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве.
«Судебный акт не вступил в законную силу», — уточнили в пресс-службе.
Напомним, что во время тушения пожара на улице Дмитриева спасатели обнаружили тело 39-летней омички. Оказалось, что из-за конфликта пьяный обвиняемый задушил жену покойного брата. А после решил замести следы и устроил пожар в квартире. Однако экспертиза выявила, что смерть носит криминальный характер.