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Обвиняемого в убийстве женщины в Омске заключили под стражу на 2 месяца

1 июня 2023, 08:40
Фото: Город55
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Мужчина будет находиться в СИЗО до 29 июля.

Пресс-служба Кировского районного суда сообщает, что суд постановил заключить под стражу на срок до 29 июля 2023 года с содержанием в СИЗО 40-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве.

«Судебный акт не вступил в законную силу», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, что во время тушения пожара на улице Дмитриева спасатели обнаружили тело 39-летней омички. Оказалось, что из-за конфликта пьяный обвиняемый задушил жену покойного брата. А после решил замести следы и устроил пожар в квартире. Однако экспертиза выявила, что смерть носит криминальный характер.

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#Ксения Карагодина#Полиция#Уголовное дело#Смерть#Пожар с погибшими#Пожары#Общество#Город#Происшествия#СИЗО#Новости#Омск#Омская область
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