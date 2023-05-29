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В Омске возбудили уголовное дело об убийстве женщины, тело которой нашли после пожара

29 мая 2023, 11:14
Фото: Город55
Под подозрение попал родной брат бывшего мужа погибшей. Мужчину задержали.

В Омске возбудили уголовное дело об убийстве женщины, тело которой нашли после пожара, сообщили 29 мая в региональном следкоме.

Накануне, 28 мая, во время тушения пожара на улице Дмитриева спасатели обнаружили тело 39-летней омички. Экспертиза показала, что смерть носит криминальный характер. Под подозрение попал родной брат бывшего мужа погибшей. Мужчину задержали.

По предварительным данным, во время совместного застолья 41-летний подозреваемый задушил женщину, а после поджег диван в квартире, чтобы скрыть следы преступления. Судмедэксперты установили истинную причину смерти.

Ранее Город55 опубликовал видео с места пожара. Из многоэтажного самостоятельно выбрались 11 человек, в том числе 3 ребенка. Изначально причиной пожара посчитали неосторожное обращение с огнем.

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#Евгений Игишев#Уголовное дело#Следком#Пожар с погибшими#Убийство#Происшествия#Омская область#Омск
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