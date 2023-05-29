Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
В Омске возбудили уголовное дело об убийстве женщины, тело которой нашли после пожара, сообщили 29 мая в региональном следкоме.
Накануне, 28 мая, во время тушения пожара на улице Дмитриева спасатели обнаружили тело 39-летней омички. Экспертиза показала, что смерть носит криминальный характер. Под подозрение попал родной брат бывшего мужа погибшей. Мужчину задержали.
По предварительным данным, во время совместного застолья 41-летний подозреваемый задушил женщину, а после поджег диван в квартире, чтобы скрыть следы преступления. Судмедэксперты установили истинную причину смерти.
Ранее Город55 опубликовал видео с места пожара. Из многоэтажного самостоятельно выбрались 11 человек, в том числе 3 ребенка. Изначально причиной пожара посчитали неосторожное обращение с огнем.