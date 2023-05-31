В Омске уровень воды в Иртыше за неделю упал до рекордных отметок

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
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Согласно информации сервиса allrivers.info, за последние семь дней уровень воды в реке существенно снизился. Гидропост в черте города зафиксировал падение в 3,5 раза. До 20 мая вода только пребывала, однако позже ситуация резко изменилась.
В этот день был максимальный показатель за всю весну - 120 см над нулем гидрологического поста в Омске. Уже в субботу, 27 мая, уровень воды составил 34 см. Снижение случилось на целых 86 см, что не является нормой, если оценивать среднестатистические значения мая.
В архивах сервиса указано, что в среднем уровень воды в Иртыше в конце мая составляет порядка 129 см. Критические показатели фиксировали в 2012 году, когда уровень воды равнялся -132 см. При этом река поднималась максимум до значения 348 см, что было в 2017 году. Специалисты allrivers.info отмечают, что опираются на данные Центра регистра и кадастра.
Ранее Город55 писал о возникновении на поверхности Иртыша неизвестного происхождения масляных пятен. Горожане наблюдали их в центре Омска на протяжении нескольких дней.