В Омске уровень воды в Иртыше за неделю упал до рекордных отметок

В архивах сервиса указано, что в среднем уровень воды в Иртыше в конце мая составляет порядка 129 см. Критические показатели фиксировали в 2012 году, когда уровень воды равнялся -132 см. При этом река поднималась максимум до значения 348 см, что было в 2017 году. Специалисты allrivers.info отмечают, что опираются на данные Центра регистра и кадастра.