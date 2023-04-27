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В Роспотребнадзоре проверят информацию о загрязнении Иртыша в районе омского речпорта

27 апреля 2023, 12:07
Фото: Город55
Местные жители заметили масляные пятна на поверхности реки, которые не уходят уже несколько дней.

В Роспотребнадзоре пообещали проверить экологическую обстановку на Иртыше в Ленинском округе. После жалоб местных жителей, Город55 обратился в ведомство за комментарием.

«В связи с появившейся информацией о загрязнении поверхностных вод Иртыша в районе Речного вокзала, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, Управлением Роспотребнадзора по Омской области совместно с ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области“ организовано проведение лабораторных исследований воды на содержание вредных (загрязняющих) веществ», — сообщили в ведомстве.

Напомним, масляные пятна неизвестного происхождения заметили омичи в центре города. По их словам, удручающую картину на реке они наблюдают уже три дня. В социальных сетях местные жители поделились фотографиями со странной пленкой на реке:

Огромные масляные пятна. В Омске Иртыш покрылся странной пленкой
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#Евгений Игишев#Иртыш#Экология#Экология55#Роспотребнадзор#Загрязнение#Загрязнение водоемов#Происшествия#Город#Омск
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