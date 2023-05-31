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В Большереченском зоопарке 1 июня сделают бесплатный вход для юных омичей

31 мая 2023, 07:41
Фото: Большереченский зоопарк
В честь Дня защиты детей там подготовили развлекательную программу.

В Большереченском зоопарке Омской области в День защиты детей подготовят развлекательную программу. Праздничные площадки будут работать с 10 часов утра. В программе поздравления с днем рождения зубробизона Луны и овцебыка Макены, кормление всех тигров и вручение им новых игрушек, кормление сурикатов в летнем вольере, показательная трапеза обезьян и много другое.

«Мы приглашаем гостей, чтобы каждый мог воочию оценить великолепие животного мира и подумать: „а на пустом ли месте эти мифы были созданы?“. 1 июня традиционно вся страна отмечает Международный день защиты детей: хулиганов, бандитов, скромняг, лапочек и просто невероятных красавчиков. Зоопарк приглашает провести этот праздник в своих владениях», — рассказали в зоопарке.

Вход в зоопарк до 13:00 для посетителей в возрасте до 18 лет будет бесплатным.

Ранее, Город55 рассказывал о пополнении в Большереченском зоопарке. В начале мая у двух самок северного оленя родились детеныши. А две недели назад в Большереченский зоопарк привезли двух двугорбых верблюдов. Животные приехали из Тюкалинского района, самцу 5 лет, а самке — 7. Они отличаются добрым и спокойным нравом.

Милое пополнение. В омском Большереченском зоопарке появились на свет два олененка
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Корабли пустыни. В омский Большереченский зоопарк привезли двугорбых верблюдов
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#Большереченский зоопарк#Животные#День открытых дверей#Омск#Омская область#Досуг#Развлечения#Евгений Игишев
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