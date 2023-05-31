В Большереченском зоопарке 1 июня сделают бесплатный вход для юных омичей

В Большереченском зоопарке Омской области в День защиты детей подготовят развлекательную программу. Праздничные площадки будут работать с 10 часов утра. В программе поздравления с днем рождения зубробизона Луны и овцебыка Макены, кормление всех тигров и вручение им новых игрушек, кормление сурикатов в летнем вольере, показательная трапеза обезьян и много другое.