В Большереченском зоопарке 1 июня сделают бесплатный вход для юных омичей

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
В Большереченском зоопарке Омской области в День защиты детей подготовят развлекательную программу. Праздничные площадки будут работать с 10 часов утра. В программе поздравления с днем рождения зубробизона Луны и овцебыка Макены, кормление всех тигров и вручение им новых игрушек, кормление сурикатов в летнем вольере, показательная трапеза обезьян и много другое.
«Мы приглашаем гостей, чтобы каждый мог воочию оценить великолепие животного мира и подумать: „а на пустом ли месте эти мифы были созданы?“. 1 июня традиционно вся страна отмечает Международный день защиты детей: хулиганов, бандитов, скромняг, лапочек и просто невероятных красавчиков. Зоопарк приглашает провести этот праздник в своих владениях», — рассказали в зоопарке.
Вход в зоопарк до 13:00 для посетителей в возрасте до 18 лет будет бесплатным.
Ранее, Город55 рассказывал о пополнении в Большереченском зоопарке. В начале мая у двух самок северного оленя родились детеныши. А две недели назад в Большереченский зоопарк привезли двух двугорбых верблюдов. Животные приехали из Тюкалинского района, самцу 5 лет, а самке — 7. Они отличаются добрым и спокойным нравом.