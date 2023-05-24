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Милое пополнение. В омском Большереченском зоопарке появились на свет два олененка

24 мая 2023, 10:38
Фото: Большереченский зоопарк
Оленята появились на свет в начале мая

В Большереченском зоопарке Омской области родились два олененка

В зоопарке проводят конкурс на имена для детенышей.

В Большереченском зоопарке в начале мая у двух самок северного оленя родились детеныши. Сотрудники зверинца поделились подробностями.

«В итоге получились мальчик и девочка: здоровенькие, уже вовсю пробующие „взрослую“ еду. Правда пришлось принять меры и двух мамочек рассадить по разным вольерам (их детеныши соответственно с ними рядом), так как новоявленные мамочки проявляли волнение по отношению к друг другу», — рассказали в зоопарке

Северные олени, как правило, производят на свет 1 оленёнка и через час они уже встают «на копытца». 

В зоопарке объявили конкурс на имена для северных оленят. Свои варианты можно оставить в паблике Большереченского зоопарка.

На прошлой неделе в Большереченский зоопарк привезли двух двугорбых верблюдов. Животные приехали из Тюкалинского района, самцу 5 лет, а самке — 7. Они отличаются добрым и спокойным нравом. В настоящее время верблюды находятся на карантине.

Корабли пустыни. В омский Большереченский зоопарк привезли двугорбых верблюдов
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#Видео#Евгений Игишев#Большереченский зоопарк#Большереченский район#Олень#Омская область#Животные#Северный олень
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