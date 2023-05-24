Милое пополнение. В омском Большереченском зоопарке появились на свет два олененка

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
В Большереченском зоопарке в начале мая у двух самок северного оленя родились детеныши. Сотрудники зверинца поделились подробностями.
«В итоге получились мальчик и девочка: здоровенькие, уже вовсю пробующие „взрослую“ еду. Правда пришлось принять меры и двух мамочек рассадить по разным вольерам (их детеныши соответственно с ними рядом), так как новоявленные мамочки проявляли волнение по отношению к друг другу», — рассказали в зоопарке
Северные олени, как правило, производят на свет 1 оленёнка и через час они уже встают «на копытца».
В зоопарке объявили конкурс на имена для северных оленят. Свои варианты можно оставить в паблике Большереченского зоопарка.
На прошлой неделе в Большереченский зоопарк привезли двух двугорбых верблюдов. Животные приехали из Тюкалинского района, самцу 5 лет, а самке — 7. Они отличаются добрым и спокойным нравом. В настоящее время верблюды находятся на карантине.