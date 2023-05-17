Корабли пустыни. В омский Большереченский зоопарк привезли двугорбых верблюдов

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
В Большереченский зоопарк Омской области привезли двух двугорбых верблюдов. Животные приехали из Тюкалинского района, самцу 5 лет, а самке — 7.
«Они отличаются добрым и спокойным нравом. К плевкам без нужды не склонны. На данный момент находятся на карантине: за ними осуществляется тщательный присмотр (по части питания, здоровья, а также поведения). В их распоряжении два прогулочных вольера. Но к просмотру доступны (кормить своей едой строго запрещено!). Мальчик может похвастаться экзотической внешностью, в то время как девочка демонстрирует классическую верблюжью красоту», — сообщили на официальной странице зоопарка ВКонтакте.
Клички животным пока не придумали, свои варианты имен может предложить любой желающий. Сотрудники зоопарка поделились видео с новыми постояльцами.
В начале апреля в Большереченском зоопарке появился новый питомец — 8-месячный лев по кличке Зевс. Животное привезли из Владивостока. Лев прошел карантин радует посетителей своим присутствием.