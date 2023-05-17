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Корабли пустыни. В омский Большереченский зоопарк привезли двугорбых верблюдов

17 мая 2023, 07:13
Фото: Большереченский зоопарк
Самец на фото более светлой окраски

В Большереченский зоопарк Омской области привезли самца и самку верблюдов-бактрианов

Клички животным пока не придумали, свои варианты имен может предложить любой желающий.

В Большереченский зоопарк Омской области привезли двух двугорбых верблюдов. Животные приехали из Тюкалинского района, самцу 5 лет, а самке — 7.

«Они отличаются добрым и спокойным нравом. К плевкам без нужды не склонны. На данный момент находятся на карантине: за ними осуществляется тщательный присмотр (по части питания, здоровья, а также поведения). В их распоряжении два прогулочных вольера. Но к просмотру доступны (кормить своей едой строго запрещено!). Мальчик может похвастаться экзотической внешностью, в то время как девочка демонстрирует классическую верблюжью красоту», — сообщили на официальной странице зоопарка ВКонтакте.

Клички животным пока не придумали, свои варианты имен может предложить любой желающий. Сотрудники зоопарка поделились видео с новыми постояльцами.

В начале апреля в Большереченском зоопарке появился новый питомец — 8-месячный лев по кличке Зевс. Животное привезли из Владивостока. Лев прошел карантин радует посетителей своим присутствием.

Зевс из Владивостока. В омском Большереченском зоопарке появился 8-месячный лев
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#Евгений Игишев#Верблюд#Зоопарк#Большереченский зоопарк#Тюкалинский район#Животные#Видео
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