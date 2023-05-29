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Взял хлеб, воду и ключи. В Омске пять дней назад исчез бородатый велосипедист

29 мая 2023, 06:24
Фото: Город55
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В Омске пять дней назад пропал бородатый велосипедист в серых кроссовках

Он уехал на зеленом велосипеде в неизвестном направлении.

В прошлый четверг, 25 мая, Иван Косинский вышел из дома на бульваре Архитекторов, сел на велосипед и перестал выходить на связь. При этом 37-летний мужчина подготовился к поездке, взяв с собой не только ключи и телефон, но и хлеб с бутылкой воды.

Представители поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» рассказали, что рост мужчины составляет 178 см. У него голубые глаза, светло-русые короткие волосы, усы и борода. В день исчезновения он надел голубую олимпийку на молнии, темно-синие трикотажные брюки и серые кроссовки Pierre Cardin. На голову от солнца омич выбрал кепку с крупной белой надписью Salym Petroleum.

Известно, что у него зеленый велосипед. С собой у Ивана также за спиной синий рюкзак. Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении мужчины, просят связаться с поисковиками (тел.: 8 999 470-10-08, 8-999-453-77-10) или позвонить в правоохранительные органы (тел.: 102).

Искали три недели. Потерявшегося мужчину без пальцев в Омской области нашли погибшим
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Происшествия#Общество#Пропал человек#Пропал мужчина#Велосипедист#Доброспас#Поиск пропавших
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