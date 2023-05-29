Взял хлеб, воду и ключи. В Омске пять дней назад исчез бородатый велосипедист

В прошлый четверг, 25 мая, Иван Косинский вышел из дома на бульваре Архитекторов, сел на велосипед и перестал выходить на связь. При этом 37-летний мужчина подготовился к поездке, взяв с собой не только ключи и телефон, но и хлеб с бутылкой воды.