Взял хлеб, воду и ключи. В Омске пять дней назад исчез бородатый велосипедист

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
В прошлый четверг, 25 мая, Иван Косинский вышел из дома на бульваре Архитекторов, сел на велосипед и перестал выходить на связь. При этом 37-летний мужчина подготовился к поездке, взяв с собой не только ключи и телефон, но и хлеб с бутылкой воды.
Представители поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» рассказали, что рост мужчины составляет 178 см. У него голубые глаза, светло-русые короткие волосы, усы и борода. В день исчезновения он надел голубую олимпийку на молнии, темно-синие трикотажные брюки и серые кроссовки Pierre Cardin. На голову от солнца омич выбрал кепку с крупной белой надписью Salym Petroleum.
Известно, что у него зеленый велосипед. С собой у Ивана также за спиной синий рюкзак. Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении мужчины, просят связаться с поисковиками (тел.: 8 999 470-10-08, 8-999-453-77-10) или позвонить в правоохранительные органы (тел.: 102).